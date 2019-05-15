Болгарский боксер дисквалифицирован на полгода в США из-за поцелуя

Источник: AP 2019

В решении комиссии подчеркивается, что Пулев в течение ближайших 45 дней также должен принять участие в специальных программах по профилактике сексуального насилия в отношении женщин.

«22 июля, если Пулев выполнит предписание в полном объеме, боксер может снова явиться на заседание спортивной комиссии и получить разрешение участвовать в состязаниях в США», — отмечает комиссия.

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Сам боксер, комментируя инцидент, в очередной раз подчеркнул, что «поцелуй был импульсивным, дружеским порывом» в эйфории одержанной им победы и не имеет ничего общего с предъявленными обвинениями в домогательствах.

Кубрат Пулев, выступающий в тяжелой весовой категории, является официальным претендентом на мировой чемпионский титул по версии Международной федерации бокса (IBF). На профессиональном ринге он провел 28 боев и одержал 27 побед.

Тема сексуальных домогательств стала актуальной в США после скандала вокруг кинопродюсера Харви Вайнштейна. Несколько десятков женщин, включая известных актрис, выступили с утверждениями о том, что он их домогался. Сейчас над Вайнштейном, который отрицает обвинения, в США идет суд. После скандала вокруг продюсера в домогательствах обвинили, в частности, актеров Кевина Спейси и Дастина Хоффмана, комика Луиса Си Кея, режиссеров Ларса фон Триера и Бретта Рэтнера.

Тема сексуальных домогательств стала актуальной в США после скандала вокруг кинопродюсера Харви Вайнштейна.

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