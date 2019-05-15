«Демонстрация Головкина перед третьим боем с Альваресом». Поможет ли Роллсу смена тренера GGG

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«Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин шокирующе расстался со своим многолетним тренером Абелем Санчесом сразу после подписания выгодного трехлетнего контракта на шесть боев со стриминговым сервисом DAZN. И разрыв этот был ужасен. Санчес, который тренировал Головкина почти девять лет, обратился к средствам массовой информации, чтобы оскорблять GGG, называя его «жадным» и «неблагодарным», а также высказывая множество других нелестных замечаний о том, кого он когда-то считал членом семьи. Головкину предстоит провести бой с канадцем Стивом Роллсом 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Но разве внезапная смена тренера Головкиным дает Роллсу больше шансов на победу? Почему это может помочь Роллсу. Бой с Головкиным будет для Роллса самым сложным в карьере. Поэтому все, что может помешать Головкину полностью реализовать свой потенциал, может теоретически помочь Роллсу выиграть бой. Это к тому, что всякий раз, когда боксер меняет тренера, могут возникнуть проблемы, связанные с изменением подхода. Головкин нанял Джонатана Бэнкса вместо Санчеса. Вообще, Санчес учит более агрессивной форме боя, чем Бэнкс. Головкин же — настоящий агрессор, предпочитающий наступление более тонким нюансам бокса. Но также Головкин обладает одним из лучших джебов в спорте. Например, большая часть его успеха против «Канело» Альвареса в двух боях фактически могла быть приписана джебу, которым он доставал мексиканца.

Кто новый тренер GGG?

Новый тренер GGG — Джонатан Бэнкс, ученик Эмануэля Стюарда, наиболее известный тем, что занял место в углу у Владимира Кличко после того, как Стюард скончался в 2012 году. Бэнкс следует тому же плану, который Стюард использовал для тренировок 41-го чемпиона мира Томаса Хирна в знаменитом тренажерном зале Kronk в Детройте. «Стиль Кронка» больше касается использования удара и удержания противника на расстоянии. Стиль Кронка не лучше и не хуже любого другого. Самое главное — насколько этот стиль эффективен для конкретного бойца. В то время как у Головкина есть отличный джеб, который мог бы красиво сочетаться с новым стилем, он мог бы также в конечном счете вступить в поединок с Роллсом, пытаясь быть чем-то отличным от того, что сделало его чемпионом.

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Почему это может поразить Роллса

Головкин обладает гранитным подбородком и потрясающей силой. Для его весовой категории его джеб, вероятно, столь же грозен, как и у Кличко, и он обладает такой же большой силой одного удара. Более того, можно утверждать, что «стиль Кронка» всегда лучше подходил для долгосрочных интересов Головкина. В то время как его серия нокаутов в 23-х боях между 2008-м и 2017-м годами помогла ему завоевать уважениев качестве одного из самых страшных бойцов в боксе, но когда он стал старше или когда стал сталкиваться с более крупными и талантливыми противниками, показалось, что Головкин на самом деле не обладает защитой, которая должна быть у элитного чемпиона мира. Часто утверждалось, что Головкин позволял своим противникам наносить ему чистые удары, потому что знал, что его подбородок великолепен. Головкин, согласно этой теории, хотел пропустить удар, чтобы нанести удар. Однако другая мысль состоит в том, что это был просто технический недостаток, который новый тренер мог бы помочь исправить. Если это так, то версия Головкина, который держит своего противника на острие своих панчей, а также ограничивает число пропускаемых ударов, является пугающей. Фактически, это может быть лучшая версия Головкина, которую мы когда-либо видели.

Анализ ранних ставок боя Головкин — Роллс

Ставки Головкина с новым тренером в углу действительно снижают шансы его противника. Роллс не знал поражений и кажется компетентным бойцом. Но ничто не говорит о том, что он способен победить столь талантливого и умелого боксера, как Головкин, независимо от того, кто оказался в углу GGG. Может быть, если бы он был моложе, больше и сильнее. Но Роллсу 35, и у него практически такие же габариты, как у Головкина. И это ни в коем случае не бой, когда начинающий талант бросается на пожилого ветерана. Это демонстрация Головкина. Роллс не был выбран, потому что он мог бы дать хороший отпор. Он был выбран потому, что у него практически нет шансов выиграть бой, чтобы испортить более масштабные планы DAZN. Стоит ставить на Головкина. Он может изо всех сил пытаться реализовать некоторые новые концепции от нового тренера Бэнкса, но и прежние навыки будут работать отлично в крайнем случае. Головкин победит Роллса и приблизится на один шаг к организации третьего боя с Альваресом", — пишет СМИ.