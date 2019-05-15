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15 мая, источник: Vesti.kz

«Проект на миллиард» назвал сроки третьего боя Головкин — «Канело»

Известный британский промоутер Эдди Хирн из Matchroom Boxing заявил о том, что чемпион мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBF в среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО) осенью, вероятнее всего, проведет третий поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО).

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По мнению промоутера, в третьем поединке победу одержит Альварес. После того, считает Хирн, мексиканец будет выбирать из двух вариантов — либо он встретится с чемпионом WBO в среднем весе Деметриусом Андраде (27−0, 17 КО) в надежде завоевать последний, четвертый пояс в средней весовой категории, либо поднимется выше и решит протестировать себя в бою против Каллума Смита, владеющего поясом WBA во втором среднем весе.

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«Думаю, следующим соперником Альвареса станет Головкин, если он победит в своем бою 8 июня, чего мы от него ожидаем. Есть еще два парня, которые работают с нами это Деметриус Андраде и Каллум Смит. Каллум Смит является лучшим боксером категории до 168 фунтов в мире и является чемпионом по версии журнала The Ring. Канело же — первый в мире в среднем весе. Ну, а Деметриус Андраде это последний кусочек пазла для того, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в среднем весе. Оба этих боя очень важны и думаю, что оба они состоятся в 2020 году. Я правда так считаю».

4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) «Канело» победил Джейкобса в бою за титулы, которые ранее принадлежали Головкину. Таким образом, мексиканец защитил титулы WBC, WBA (Super) и прибавил к ним пояс IBF, принадлежавший американцу.

Именно на этой арене Головкин дважды дрался с «Канело» В сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же площадке решением большинства судей выиграл мексиканец. Тогда казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

Напомним, в прошлом году Хирн заключил восьмилетний контракт на миллиард долларов со стриминговым сервисом, по которому он обязан проводить 32 вечера бокса в год.

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