Кремлев: Екатеринбург летом станет столицей мирового бокса
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Екатеринбург станет столицей мирового бокса во время Международного боксерского форума. Об этом на
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Екатеринбург станет столицей мирового бокса во время Международного боксерского форума. Об этом на
«Екатеринбург станет столицей мирового бокса, — сказал Кремлев. — Туда приедут олимпийские чемпионы, президенты всех профессиональных федераций. Мы также будем принимать много решений, которые пойдут на пользу боксу».
Форум пройдет с 13 по 16 июня.