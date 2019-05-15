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15 мая, источник: ТАСС

Кремлев: Екатеринбург летом станет столицей мирового бокса

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Екатеринбург станет столицей мирового бокса во время Международного боксерского форума. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

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Источник: РИА "Новости"

«Екатеринбург станет столицей мирового бокса, — сказал Кремлев. — Туда приедут олимпийские чемпионы, президенты всех профессиональных федераций. Мы также будем принимать много решений, которые пойдут на пользу боксу».

Форум пройдет с 13 по 16 июня.

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