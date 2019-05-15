Южноафриканец Макабу будет соперником боксера Кудряшова в Екатеринбурге
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Южноафриканский боксер Илунга Макабу станет следующим соперником россиянина Дмитрия Кудряшова. Об этом Кудряшов сообщил на
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Южноафриканский боксер Илунга Макабу станет следующим соперником россиянина Дмитрия Кудряшова. Об этом Кудряшов сообщил на
«Ведутся переговоры о бое с Илунгой Макабу. Думаю, что по итогу мы с ним и скрестим перчатки в Екатеринбурге», — сказал Кудряшов.
Макабу владеет титулом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Silver. На его счету 24 победы (23 нокаутом) и два поражения.
В активе Кудряшова 23 победы (все нокаутом) и два поражения.
Поединок пройдет в рамках Международного боксерского форума. Мероприятие состоится в Екатеринбурге с 13 по 16 июня.
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