Южноафриканец Макабу будет соперником боксера Кудряшова в Екатеринбурге

Источник: РИА "Новости"

«Ведутся переговоры о бое с Илунгой Макабу. Думаю, что по итогу мы с ним и скрестим перчатки в Екатеринбурге», — сказал Кудряшов.

Макабу владеет титулом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Silver. На его счету 24 победы (23 нокаутом) и два поражения.

В активе Кудряшова 23 победы (все нокаутом) и два поражения.

Поединок пройдет в рамках Международного боксерского форума. Мероприятие состоится в Екатеринбурге с 13 по 16 июня.

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