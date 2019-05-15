«Мексиканец с 18 нокаутами». Назван кандидат на бой с Елеусиновым в андеркарте Головкина

Источник: AP 2019

«Соперником может стать Фернандо Каркамо из Мексики. Мы его хотели раньше подписать, а сейчас близки к заключению контракта на бой», — рассказал Алиев.

28-летний Каркамо провел на профессиональном ринге 32 боя — 23 победы (18 нокаутом) и девять поражений. В последнем поединке в августе 2018 года мексиканец нокаутом проиграл Бахраму Муртазалиеву (16−0, 13 КО) из России.

Десятираундовый бой в полусреднем весе между Елеусиновым и Каркамо пройдет 8 июня на Madison Square Garden в Нью-Йорке. 28-летний казахстанец дебютирует в таком формате, а его соперник уже 11 раз дрался по правилам десяти раундов.