«Мексиканец с 18 нокаутами». Назван кандидат на бой с Елеусиновым в андеркарте Головкина
Менеджер казахстанского
Менеджер казахстанского
«Соперником может стать Фернандо Каркамо из Мексики. Мы его хотели раньше подписать, а сейчас близки к заключению контракта на бой», — рассказал Алиев.
28-летний Каркамо провел на профессиональном ринге 32 боя — 23 победы (18 нокаутом) и девять поражений. В последнем поединке в августе 2018 года мексиканец нокаутом проиграл Бахраму Муртазалиеву (16−0, 13 КО) из России.
Десятираундовый бой в полусреднем весе между Елеусиновым и Каркамо пройдет 8 июня на Madison Square Garden в
Ранее стало известно об изменениях в тренерском штабе Елеусинова перед участием в вечере боя Головкин — Роллс. Также в команде олимпийского рассказали и весовой категории поединка.