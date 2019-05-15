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15 мая, источник: Vesti.kz

«Мексиканец с 18 нокаутами». Назван кандидат на бой с Елеусиновым в андеркарте Головкина

Менеджер казахстанского боксера-профессионала Данияра Елеусинова (6−0, 3 КО) Зия Алиев рассказал корреспонденту Vesti.kz о сопернике для олимпийского чемпиона на 8 июня. Главным событием вечера бокса в Нью-Йорке станет поединок Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) и Стива Роллса (19−0, 10 КО).

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Источник: AP 2019

«Соперником может стать Фернандо Каркамо из Мексики. Мы его хотели раньше подписать, а сейчас близки к заключению контракта на бой», — рассказал Алиев.

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28-летний Каркамо провел на профессиональном ринге 32 боя — 23 победы (18 нокаутом) и девять поражений. В последнем поединке в августе 2018 года мексиканец нокаутом проиграл Бахраму Муртазалиеву (16−0, 13 КО) из России.

Десятираундовый бой в полусреднем весе между Елеусиновым и Каркамо пройдет 8 июня на Madison Square Garden в Нью-Йорке. 28-летний казахстанец дебютирует в таком формате, а его соперник уже 11 раз дрался по правилам десяти раундов.

Ранее стало известно об изменениях в тренерском штабе Елеусинова перед участием в вечере боя Головкин — Роллс. Также в команде олимпийского рассказали и весовой категории поединка.

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