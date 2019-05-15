«Снова будет активным»: менеджер казахстанского супертяжа Дычко ответил на критику

«У Ивана был десятимесячный простой. Когда боксер возвращается, ему нужно сначала прочувствоваться. Поработать и посмотреть. Поэтому и был выбран такой бой, поэтому мы выбрали шесть раундов, а не восемь или десять.

Если мы каждый раз будем слушать то, что говорят критики, то ни один боксер не дойдет до титула чемпиона мира. Мы его так ведем, как вели многих боксеров, и это правильно — есть согласные с этим и есть несогласные. Мы его аккуратно ведем. Иван вышел после простоя и теперь снова будет активным, — поделился Алиев.