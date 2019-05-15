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15 мая, источник: Vesti.kz

«Снова будет активным»: менеджер казахстанского супертяжа Дычко ответил на критику

Менеджер казахстанского супертяжеловеса Ивана Дычко (8−0, 8 КО) Зия Алиев прокомментировал корреспонденту Vesti.kz стратегию подбора соперников для двукратного олимпийского призера.

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«У Ивана был десятимесячный простой. Когда боксер возвращается, ему нужно сначала прочувствоваться. Поработать и посмотреть. Поэтому и был выбран такой бой, поэтому мы выбрали шесть раундов, а не восемь или десять.

Если мы каждый раз будем слушать то, что говорят критики, то ни один боксер не дойдет до титула чемпиона мира. Мы его так ведем, как вели многих боксеров, и это правильно — есть согласные с этим и есть несогласные. Мы его аккуратно ведем. Иван вышел после простоя и теперь снова будет активным, — поделился Алиев.

Казахстанский супертяж получил бой на десять раундов после победы нокаутом над экс-соперником Кличко.

Напомним, 28-летний Дычко досрочно выиграл у 48-летнего американца Рэя Остина, а в следующей встрече впервые в карьере примет участие в десятираундовом бою. Этот поединок пройдет 12 июля. О месте проведения и сопернике станет известно позднее.

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