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15 мая, источник: Sport24

Сын Кости Цзю завоевал титул чемпиона Австралии

Сын прославленного советского и российского боксера Константина Цзю Тим Цзю завоевал титул чемпиона Австралии в весовой категории до 69,9 кг.

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Источник: nstagram.com/timtszyu

24-летний Цзю в 10-раундовом бою, который состоялся 15 мая в Сиднее, победил австралийца Джоэля Камиллери по очкам единогласным решением судей (99:91, 98:92, 99:91). На счету Цзю, который является гражданином Австралии, теперь 13 побед (10 из которых нокаутом) и ни одного поражения.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе в инстаграме поздравил сына с завоеванием титула.

«Поздравляю своего сына Тимофея с очередной, хорошей победой, где он стал чемпионом Австралии. Огромное спасибо команде, кто был с ним в этой подготовке», — написал Цзю.

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