«Канело» может расстаться с титулом чемпиона мира ради третьего боя с Головкиным

Накануне Альвареса обязали провести защиту пояса IBF против украинца Сергея Деревянченко (13−1, 10 КО). Командам чемпиона и обязательного претендента дали 30 дней на переговоры, иначе будет назначены промоутерские торги.

«Ожидается, что в сентябре “Канело” проведет третий бой с Головкиным. И если эти планы сбудутся, все выглядит так, что Альвареса лишат титула IBF. Или Альварес может подраться с Деревянченко», — написал Коппинджер.

Напомним, в первой встрече Головкина и Альвареса в сентябре 2017 года случилась ничья, а спустя 12 месяцев во втором бою решением большинства судей победил мексиканец. Для GGG это поражение стало первым в карьере и лишило его титулов WBC и WBA (Super).

В своем последнем бою Альварес 4 мая единогласным решением судей победил американца Дэниэла Джейкобса (35−3, 29 КО) в Лас-Вегасе. Этот результат позволил мексиканцу впервые защитить свои титулы и отобрать у соперника пояс IBF.