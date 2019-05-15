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15 мая, источник: Vesti.kz

«Канело» может расстаться с титулом чемпиона мира ради третьего боя с Головкиным

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBF мексиканец Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО) может лишиться титула IBF ради третьего боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО). Об этом сообщаеткорреспондент The Ring и FOX Sports Майк Коппинджер.

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Накануне Альвареса обязали провести защиту пояса IBF против украинца Сергея Деревянченко (13−1, 10 КО). Командам чемпиона и обязательного претендента дали 30 дней на переговоры, иначе будет назначены промоутерские торги.

«Ожидается, что в сентябре “Канело” проведет третий бой с Головкиным. И если эти планы сбудутся, все выглядит так, что Альвареса лишат титула IBF. Или Альварес может подраться с Деревянченко», — написал Коппинджер.

Напомним, в первой встрече Головкина и Альвареса в сентябре 2017 года случилась ничья, а спустя 12 месяцев во втором бою решением большинства судей победил мексиканец. Для GGG это поражение стало первым в карьере и лишило его титулов WBC и WBA (Super).

В своем последнем бою Альварес 4 мая единогласным решением судей победил американца Дэниэла Джейкобса (35−3, 29 КО) в Лас-Вегасе.Этот результат позволил мексиканцу впервые защитить свои титулы и отобрать у соперника пояс IBF.

Возвращение Головкина на ринг состоится 8 июня на Madison Square Garden в Нью-Йорке, а его соперником по бою в промежуточном весе станет небитый канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО).

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