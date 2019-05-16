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09:10 (мск), источник: Vesti.kz

«Чемпион озадачен». «Канело» остался без пояса после победы над Джейкобсом

Команда чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBF в среднем весе Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО) выразила негодование в связи с решением Международной боксерской федерации (IBF) назначить мексиканскому боксеру обязательного соперника, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

В частности, IBF обязала Альвареса провести защиту титула против украинца Сергея Деревянченко (13−1, 10 КО). Сторонам дали 30 дней на переговоры. Если они договорятся в указанный срок, то будут объявлены торги.

Однако пикантность ситуации добавляет тот факт, что Альварес до сих пор не получил пояс IBF, который он завоевал 4 мая в Лас-Вегасе, победив прежнего обладателя Дэниэла Джейкобса (35−3, 29 КО) из США.

«Разговаривал с Эриком Гомесом (промоутером “Канело”), который по понятным причинам озадачен решением IBF. “Канело” даже не получил свой пояс IBF, а ему уже приказали провести обязательную защиту» — написал инсайдер Майк Коппинджер (FOX Sports, LA Times, Ring TV) в своем твиттере.

Ранее Коппинджер также сообщил, что Альварес может и вовсе расстаться с титулом IBF, поскольку отдаст, скорее всего, предпочтение третьему бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО).

Соперники встречались дважды на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США): в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл мексиканец. Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

Что касается Деревянченко, то он год уже был обязательным претендентом для Головкина и тогда организация отобрала титул у казахстанца за отказ от боя с ним. В итоге октябре 2018 года Деревянченко провел поединок за вакантный пояс с Джейкобсом и проиграл американцу.

В апреле этого года украинец победил немца Джека Кулкая (25−4, 13 КО) и снова стал обязательным претендентом на титул IBF.

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