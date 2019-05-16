Команда «Канело» придумала способ сохранить титул перед третьим боем с Головкиным

Ранее стало известно, что Международная боксерская федерация (IBF) обязала Альвареса провести защиту титула против обязательного претендента в лице украинца Сергея Деревянченко (13−1, 10 КО). Сторонам дали 30 дней на переговоры. В противном случае будут объявлены торги.

Промоутер «Канело» Эрик Гомес заявил, что они встретятся на следующей неделе, чтобы обсудить ситуацию и дальнейший план действий.

В свою очередь, инсайдер Майк Коппинджер (FOX Sports, LA Times, Ring TV) сообщил, что Альварес может и вовсе расстаться с титулом IBF ради трилогии с Головкиным.

«IBF известна тем, что не допускает исключений. Деревянченко был обязательным претендентом Головкина, но GGG решил подраться с Ванесом Мартиросяном — в итоге его лишили титула. Вероятно, и “Канело” будет лишен пояса, если согласится на бой с Головкиным в сентябре», — написал журналист в твиттере.

Однако «Канело» может и сохранить титул. По словам Гомеса, у них есть два варианта отложить защиту титула IBF, который он завоевал в мае в Лас-Вегасе после победы над Дэниэлом Джейкобсом (35−3, 29 КО): получить отсрочку или провести объединительный бой.

В первом случае к подобному методу прибегал сам Головкин. IBF разрешила казахстанцу провести матч-реванш с Альваресом в мае 2018 года при условии, что победитель встретится с Деревянченко. Эти планы сорвались после того, как мексиканец попался на допинг, тем самым сорвав второй бой с казахстанцем (первый завершился вничью).

Головкин попросил сделать исключение, и IBF удовлетворила его запрос. 5 мая казахстанец во втором раунде нокаутировал Ванеса Мартиросяна. Сообщалось, что разрешение этой ситуации обошлось GGG в 20 тысяч долларов, которые он заплатил организации за возможность сохранить свой чемпионский титул.

Взамен IBF потребовала от казахстанца в течение 90 дней со дня боя с Мартиросяном (до 3 августа 2018 года) провести защиту титула в бою с Деревянченко и дать письменные гарантии. Однако Головкин не выполнил эти условия, в результате ему было отказано во второй отсрочке и его лишили титула.

В итоге октябре 2018 года Деревянченко провел поединок за вакантный пояс IBF с Джейкобсом и проиграл американцу. В апреле этого года украинец снова стал обязательным претендентом на титул IBF, победив немца Джека Кулкая (25−4, 13 КО). Джейкобс же в мае потерял титул, уступив его Альваресу.

Что касается второго варианта, то для объединения титулов в среднем весе «Канело» не хватает пояса WBO, которым владеет Деметриус Андраде (27−0, 17 КО). У американца на конец июня намечена защита титула.

Пока Альварес не принял решения, но сообщается, что оно напрямую будет зависеть от следующего поединка Головкина, которому 8 июня предстоит дебют на стриминговом сервисе DAZN. Соперником казахстанца будет непобежденный канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО).