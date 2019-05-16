Еще один боксер ушел от бывшего тренера Головкина после первого поражения в карьере
Еще один профессиональный боксер покинул лагерь бывшего тренера казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) Абеля Санчеса, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Еще один профессиональный боксер покинул лагерь бывшего тренера казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) Абеля Санчеса, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Решение сменить наставника принял выступающий в первом полусреднем весе американец Алекс Сауседо (28−1, 18 КО). Небитый ранее, он потерпел свое первое поражение в карьере в ноябре прошлого года, проиграв досрочно своему земляку Морису Хукеру бой за титул чемпиона мира по версии WBO.
Напомним, о прекращении сотрудничества с Санчесом Головкин объявил в конце апреля, объяснив свое решение желанием совершенствоваться. Теперь он работает с американцем Джонатаном Бэнксом, который готовит его к поединку с канадцем Стивом Роллсом.
До Головкина в апреле от услуг Санчеса отказался британский проспект супертяжелого веса Джо Джойс (8−0, 8 КО), который под руководством этого тренера провел три боя, в которых одержал три досрочные победы. В двух из них он даже завоевал титулы.