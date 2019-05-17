«“Канело” может обойтись без Головкина, но…» Британский журналист назвал главную звезду среднего дивизиона
Мексиканец Сауль «Канело» Альварес является главной звездой среднего веса, но лишь бой с
Мексиканец Сауль «Канело» Альварес является главной звездой среднего веса, но лишь бой с
«Головкину необходимы большие и интересные бои, но ему не удается получить их. Роллс не является тем, что хотят видеть люди. GGG был бы интересен в боях со Смитом, Андраде, Джейкобсом или “Канело”. “Канело” зарабатывает на любом сопернике и может обойтись без GGG. Однако самый большой гонорар “Канело” получит лишь с Головкиным. В случае трилогии именно мексиканец будет считаться стороной А. Он всегда был главным игроком и звездой дивизиона. “Головкин — “Канело”” — это самая яркая вывеска. Нет ничего, что можно было бы сравниться с их противостоянием», — отметил Смит.
Накануне известный британский промоутер Эдди Хирн из Matchroom Boxing сообщил о том, что третий бой Головкина и «Канело» может состоятся осенью этого года. Однако Альвареса обязали провести защиту пояса IBF против украинца Сергея Деревянченко. По информации эксперта ESPN Дэна Рафаэля, на решение «Канело» повлияет результат следующего боя Головкина против непобежденного канадца Стива Роллса, который состоится 8 июня. В своем последнем бою Альварес 4 мая единогласным решением судей победил американца Дэниэла Джейкобса в
Напомним, что Головкин и Альварес встречались дважды. В первой встрече в сентябре 2017 года случилась ничья, а спустя 12 месяцев во втором бою решением большинства судей победил мексиканец. Для GGG это поражение стало первым в карьере и лишило его титулов WBC и WBA (Super).