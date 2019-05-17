«“Канело” может обойтись без Головкина, но…» Британский журналист назвал главную звезду среднего дивизиона

«Головкину необходимы большие и интересные бои, но ему не удается получить их. Роллс не является тем, что хотят видеть люди. GGG был бы интересен в боях со Смитом, Андраде, Джейкобсом или “Канело”. “Канело” зарабатывает на любом сопернике и может обойтись без GGG. Однако самый большой гонорар “Канело” получит лишь с Головкиным. В случае трилогии именно мексиканец будет считаться стороной А. Он всегда был главным игроком и звездой дивизиона. “Головкин — “Канело”” — это самая яркая вывеска. Нет ничего, что можно было бы сравниться с их противостоянием», — отметил Смит.