Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз0
Бостон Брюинз4
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Франция
Словакия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Австрия
Норвегия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16.05
Финляндия3
Дания1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16.05
Чехия6
Латвия3
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Финляндия
Великобритания
Все события
Фоторепортажи
14Россия забросила десять шайб Италии
12Сборная России разгромила австрийцев
08:54 (мск), источник: Vesti.kz

Шоу от Оскара Де Ла Хойи, или где может выступить казахстанец с восемью нокаутами

Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (8−0, 8 КО) должен вернуться на ринг в середине июля. Подробнее о некоторых вечерах профессионального бокса в США в этот период — в материале корреспондента Vesti.kz.

Наверх
Источник: AP 2019

Предварительной датой возвращения отечественного двукратного олимпийского призера является 12 июля, но сейчас этот день пуст (ни одного шоу еще не запланировано). Возможно, это связано с тем, что 12 число — пятница. Зато на следующий день, 13 июля, сформированы сразу несколько вечеров.

Карсон (штат Калифорния)

Оскар Де Ла Хойя из промоутерской компании Golden Boy Promotions собирает шоу, где в главном бою за пояс WBC во втором легчайшем весе встретятся Рэй Варгас (33−0, 22 КО) из Мексики и Томоки Камеда (36−2, 20 КО) из Японии. В событии пока только один поединок, но до даты около двух месяцев.

Читайте также
«Снова будет активным»: менеджер казахстанского супертяжа Дычко ответил на критику

Миннеаполис (штат Миннесота)

Шоу компании Warriors Boxing. В программе только один десятираундовый бой — полусредневеса Джамала Джеймса (25−1, 12 КО).

Хомстед (штат Пенсильвания)

Integrity Fighter Management для своего ивента собрал семь боев — два восьмираундовых и три — четырехраундовых. За второстепенные пояса будут боксировать украинский тяжеловес Любомир Пинчук (10−1, 7 КО) и его соотечественник из второго легчайшего веса — Олег Довгун (8−0, 2 КО).

Даллас (штат Техас)

Промоутеры из Golden Eagles Promotions пошли по схеме шоу в Хомстеде — у них также два боя восьмираундовые, а оставшиеся шесть — четырехраундовые. Титульных поединков нет.

Ирвинг (штат Техас)

Еще одно шоу в штате Техас. Главным событием должен стать поединок среди женщин по регламенту шесть раундов по три минуты. Еще пять боев среди мужчин по четыре раунда.

28-летнему казахстанцу предпочтительнее попасть на вечер бокса, который пройдет в Карсоне. Если нет, то его десятираундовый бой стал бы украшением события в Далласе или Миннеаполисе. При хорошей оппозиции Иван Дычко способен показать яркий поединок в элитном дивизионе для профессионального бокса. Восемь досрочных побед — тому подтверждение.

Боксерская груша для "Кайрата". Превью к матчам 11-го тура КПЛ-2019
Фавориты одержали победы. Четвертьфиналисты ЧМХ почти определены
«Бостон» 20-й раз в своей истории вышел в финал Кубка Стэнли
Чехия одержала победу над Латвией, уступая 0:2 по ходу матча
Наставник «Ак Барса» получил звание «Заслуженный тренер России»
Российский боксер победил нокаутом в бою за титул WBA
The Times: Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы в Баку
Тотти поделился мнением о выступлении Роналду за «Ювентус»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь