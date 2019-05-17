Шоу от Оскара Де Ла Хойи, или где может выступить казахстанец с восемью нокаутами

Источник: AP 2019

Предварительной датой возвращения отечественного двукратного олимпийского призера является 12 июля, но сейчас этот день пуст (ни одного шоу еще не запланировано). Возможно, это связано с тем, что 12 число — пятница. Зато на следующий день, 13 июля, сформированы сразу несколько вечеров.

Карсон (штат Калифорния)

Оскар Де Ла Хойя из промоутерской компании Golden Boy Promotions собирает шоу, где в главном бою за пояс WBC во втором легчайшем весе встретятся Рэй Варгас (33−0, 22 КО) из Мексики и Томоки Камеда (36−2, 20 КО) из Японии. В событии пока только один поединок, но до даты около двух месяцев.

Миннеаполис (штат Миннесота)

Шоу компании Warriors Boxing. В программе только один десятираундовый бой — полусредневеса Джамала Джеймса (25−1, 12 КО).

Хомстед (штат Пенсильвания)

Integrity Fighter Management для своего ивента собрал семь боев — два восьмираундовых и три — четырехраундовых. За второстепенные пояса будут боксировать украинский тяжеловес Любомир Пинчук (10−1, 7 КО) и его соотечественник из второго легчайшего веса — Олег Довгун (8−0, 2 КО).

Даллас (штат Техас)

Промоутеры из Golden Eagles Promotions пошли по схеме шоу в Хомстеде — у них также два боя восьмираундовые, а оставшиеся шесть — четырехраундовые. Титульных поединков нет.

Ирвинг (штат Техас)

Еще одно шоу в штате Техас. Главным событием должен стать поединок среди женщин по регламенту шесть раундов по три минуты. Еще пять боев среди мужчин по четыре раунда.