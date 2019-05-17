«Любой бой Головкина — это интересно». Тищенко рассказал о знакомстве с GGG и высказался о бое с Роллсом

«Роллс — непобежденный боксер, это интересно в любом случае. Любой бой Головкина — это интересно. Он имеет свою фанатскую базу, я его в любом случае буду смотреть. Я лично знаком с ним, и мы пересекались не один раз, поэтому мне интересно», — цитирует Тищенко vringe.com.
Напомним, казахстанским болельщикам Тищенко известен свой победой над Василием Левитом в финале Олимпиады-2016.
Судейское решение о было освистано залом в Рио, причем зрителей успокаивал Левит.
Бой Головкина с Роллсом пройдет 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Этот поединок станет для казахстанца дебютным под руководством нового тренера Джонатана Бэнкса и первым из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN.