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09:33 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший личный тренер Фирузы Шариповой назначен тренером женской сборной Казахстана по боксу

Главным тренером национальной женской сборной Казахстана по боксу стал Ерик Алгабек, сообщается на сайте КФБ.

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Он сменил на этом посту Вадима Присяжнюка, который возглавлял сборную с 2005 года.

Отмечается, что Присяжнюку удалось сформировать крепкий состав команды. КФБ поблагодарила тренера за его многолетний труд, за усилия, которые он приложил к развитию спорта и воспитанию боксеров.

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Вместе с тем, учитывая результаты последнего чемпионата Азии, где представительницам Казахстана не удалось завоевать ни «золота», ни «серебра», тренерский совет считает, что нужен новый подход в подготовке команды.

«Вы знаете, что ротация тренеров в спорте не только обычная вещь, она необходима, — отметил вице-президент КФБ по работе с тренерским советом Юрий Цхай. — Вадим Присяжнюк в этом отношении уникальный наставник, ветеран, на протяжении 14 лет под его руководством команда показывала хорошие результаты и федерация может только поблагодарить его за большую и самоотверженную работу. Но мы не можем стоять на месте, особенно в преддверии Олимпиады в Токио, куда должны отправиться женщины уже в пяти весовых категориях».

Наставнический стаж Алгабека — 15 лет. С 2007 по 2016 годы он был личным тренером Фирузы Шариповой, которая сейчас выступает в профессиональном боксе. С 2011 по 2016 годы был старшим тренером сборной страны по молодежи и юниорам среди девушек, и за это время команда завоевала четыре золотых, девять серебряных и 23 бронзовых медали на чемпионатах мира. С 2011 года по настоящее время Алгабек занимал пост старшего тренера Центра подготовки олимпийского резерва и профессионального клуба бокса «Жамбыл».

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