Бывший личный тренер Фирузы Шариповой назначен тренером женской сборной Казахстана по боксу
Главным тренером национальной женской сборной Казахстана по боксу стал Ерик Алгабек, сообщается на сайте КФБ.
Главным тренером национальной женской сборной Казахстана по боксу стал Ерик Алгабек, сообщается на сайте КФБ.
Он сменил на этом посту Вадима Присяжнюка, который возглавлял сборную с 2005 года.
Отмечается, что Присяжнюку удалось сформировать крепкий состав команды. КФБ поблагодарила тренера за его многолетний труд, за усилия, которые он приложил к развитию спорта и воспитанию боксеров.
Вместе с тем, учитывая результаты последнего чемпионата Азии, где представительницам Казахстана не удалось завоевать ни «золота», ни «серебра», тренерский совет считает, что нужен новый подход в подготовке команды.
«Вы знаете, что ротация тренеров в спорте не только обычная вещь, она необходима, — отметил
Наставнический стаж Алгабека — 15 лет. С 2007 по 2016 годы он был личным тренером Фирузы Шариповой, которая сейчас выступает в профессиональном боксе. С 2011 по 2016 годы был старшим тренером сборной страны по молодежи и юниорам среди девушек, и за это время команда завоевала четыре золотых, девять серебряных и 23 бронзовых медали на чемпионатах мира. С 2011 года по настоящее время Алгабек занимал пост старшего тренера Центра подготовки олимпийского резерва и профессионального клуба бокса «Жамбыл».