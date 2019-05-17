«Надеюсь, вся эта ситуация его не отвлечет». Санчес пожелал удачи Головкину в бою с Роллсом и похвалил его нового тренера

«Я желаю ему удачи в поединке с Роллсом, в его углу хороший специалист. Я надеюсь, вся эта ситуация его не отвлечет. Думаю, что самая сильная сторона Бэнкса заключается в том, что он работал на больших боях. Он не будет бояться. Сколько поединков они отработали с Владимиром Кличко? Думаю, где-то пять — шесть? Бои Кличко — это очень и очень большое событие. Я работал с Эмануэлем (Стюардом — прим. ред.) в качестве катмена, когда он (Кличко — прим. ред.) дрался с Мормеком. На той арене было 55 тысяч зрителей. Бои Кличко — всегда большие события. Поэтому, его не напугать большими мероприятиями. Геннадий работает с опытным человеком. Надеюсь, что Джонатон сможет получить преимущество хотя бы за счет части мудрости Стюарда. Джонатан — профессиональный, опытный тренер», — сказал Санчес в интервью The Ring Digital.