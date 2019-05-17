«Надеюсь, вся эта ситуация его не отвлечет». Санчес пожелал удачи Головкину в бою с Роллсом и похвалил его нового тренера
Бывший тренер казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) высоко оценил его нового наставника Джонатана Бэнкса.
Бывший тренер казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) высоко оценил его нового наставника Джонатана Бэнкса.
Абель Санчес пожелал GGG удачи в предстоящем бою с канадцем Стивом Роллсом, отметив, что у него в углу будет хороший специалист.
«Я желаю ему удачи в поединке с Роллсом, в его углу хороший специалист. Я надеюсь, вся эта ситуация его не отвлечет. Думаю, что самая сильная сторона Бэнкса заключается в том, что он работал на больших боях. Он не будет бояться. Сколько поединков они отработали с Владимиром Кличко? Думаю,
Напомним, о прекращении сотрудничества с Санчесом Головкин объявил в конце апреля, объяснив свое решение желанием совершенствоваться. Бой GGG с Роллсом пройдет 8 июня на арене Madison Square Garden в