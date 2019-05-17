Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Франция
Словакия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Австрия
Норвегия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Финляндия
Великобритания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Чехия
Италия
Хоккей. НХЛ
18.05
Сент-Луис Блюз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз0
Бостон Брюинз4
Все события
Фоторепортажи
16Сборная России обыграла чехов
10День Х. Эмоции Кокорина и Мамаева в зале суда
10:02 (мск), источник: Vesti.kz

«Надеюсь, вся эта ситуация его не отвлечет». Санчес пожелал удачи Головкину в бою с Роллсом и похвалил его нового тренера

Бывший тренер казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) высоко оценил его нового наставника Джонатана Бэнкса.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Абель Санчес пожелал GGG удачи в предстоящем бою с канадцем Стивом Роллсом, отметив, что у него в углу будет хороший специалист.

Читайте также
Стало известно расположение нового тренировочного зала Головкина

«Я желаю ему удачи в поединке с Роллсом, в его углу хороший специалист. Я надеюсь, вся эта ситуация его не отвлечет. Думаю, что самая сильная сторона Бэнкса заключается в том, что он работал на больших боях. Он не будет бояться. Сколько поединков они отработали с Владимиром Кличко? Думаю, где-то пять — шесть? Бои Кличко — это очень и очень большое событие. Я работал с Эмануэлем (Стюардом — прим. ред.) в качестве катмена, когда он (Кличко — прим. ред.) дрался с Мормеком. На той арене было 55 тысяч зрителей. Бои Кличко — всегда большие события. Поэтому, его не напугать большими мероприятиями. Геннадий работает с опытным человеком. Надеюсь, что Джонатон сможет получить преимущество хотя бы за счет части мудрости Стюарда. Джонатан — профессиональный, опытный тренер», — сказал Санчес в интервью The Ring Digital.

Напомним, о прекращении сотрудничества с Санчесом Головкин объявил в конце апреля, объяснив свое решение желанием совершенствоваться. Бой GGG с Роллсом пройдет 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Этот поединок станет для казахстанца дебютным под руководством нового тренера Джонатана Бэнкса и первым из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN.

Прямая трансляция матча обидчика сборной Казахстана по хоккею и других игр восьмого дня ЧМ-2019 по хоккею
Фавориты одержали победы. Четвертьфиналисты ЧМХ почти определены
Свечников не будет вызван на чемпионат мира в Словакию
Малкин: Меня заставили выйти с Овечкиным, я согласия не давал
Месси услышал политический лозунг и замер на сцене
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону завершила карьеру
«Ювентус» расстанется с главным тренерорм по окончании сезона
Как собраться на рыбалку и не облажаться
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь