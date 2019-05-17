WBC рассмотрит слова Уайлдера об убийстве на ринге

Чемпион WBC в тяжелом весе Уайлдер в преддверии боя со своим соотечественником Домиником Бризилом заявил, что хочет, чтобы в его послужном списке оказался «труп». Также Уайлдер заявил, что «бокс — единственный вид спорта, где ты можешь убить человека и получить за это деньги».