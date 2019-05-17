WBC рассмотрит слова Уайлдера об убийстве на ринге
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Всемирный боксерский совет (WBC) рассмотрит слова американского боксера Деонтея Уайлдера о желании убить соперника на ринге, заявил глава WBC Маурисио Сулейман.
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Всемирный боксерский совет (WBC) рассмотрит слова американского боксера Деонтея Уайлдера о желании убить соперника на ринге, заявил глава WBC Маурисио Сулейман.
Чемпион WBC в тяжелом весе Уайлдер в преддверии боя со своим соотечественником Домиником Бризилом заявил, что хочет, чтобы в его послужном списке оказался «труп». Также Уайлдер заявил, что «бокс — единственный вид спорта, где ты можешь убить человека и получить за это деньги».
«Я давно знаю Уайлдера, он не тот человек, каким хочет казаться с помощью таких комментариев. Его слова противоречат кодексу этики WBC и будут рассмотрены на слушаниях», — цитирует Сулеймана
Титульный бой между Уайлдером и Бризилом пройдет 18 мая в Бруклине.