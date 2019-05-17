«Он будущий чемпион». Обозреватель BoxingScene назвал главное украшение андеркарта Головкин — Роллс

8 июня в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden Ахмедов встретится с американцем Абрахамом Ханом (26−4−1, 16 КО). Их десятираундовый бой состоится в андеркарте у Головкина, который померится силами с непобежденным канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО).

«Али Ахмедов — главное украшение андеркарта Головкина. Я наблюдал несколько боев с его участием, которые казахстанец выиграл красивыми нокаутами. Это очень скромный парень, умеющий делать настоящее шоу. Я думаю, что он хочет выиграть Хана красиво и постарается показать свой лучший бокс. Я не считаю Хана плохим боксером. Он дрался с хорошей оппозицией, но Ахмедов на другом уровне. Он будущий чемпион. Я думаю, что от него можно ожидать досрочной победы», — отметил Гемичи.