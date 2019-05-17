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14:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Он будущий чемпион». Обозреватель BoxingScene назвал главное украшение андеркарта Головкин — Роллс

Казахстанский боксер второго среднего веса из GGG Promotions Али Ахмедов (14−0, 10 КО) станет главным украшением андеркарта вечера бокса его соотечественника экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО). Такого мнения придерживается турецкий обозреватель порталов BoxingScene.com и FightClub.com.tr Сихат Гемичи. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он высказался о перспективах непобежденного Ахмедова.

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8 июня в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden Ахмедов встретится с американцем Абрахамом Ханом (26−4−1, 16 КО). Их десятираундовый бой состоится в андеркарте у Головкина, который померится силами с непобежденным канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО).

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«Али Ахмедов — главное украшение андеркарта Головкина. Я наблюдал несколько боев с его участием, которые казахстанец выиграл красивыми нокаутами. Это очень скромный парень, умеющий делать настоящее шоу. Я думаю, что он хочет выиграть Хана красиво и постарается показать свой лучший бокс. Я не считаю Хана плохим боксером. Он дрался с хорошей оппозицией, но Ахмедов на другом уровне. Он будущий чемпион. Я думаю, что от него можно ожидать досрочной победы», — отметил Гемичи.

Ранее Ахмедов выступал в полутяжелой категории, где владел «молодежным» поясом WBC. В феврале было объявлено о его переходе в суперсредний вес, а 24 марта в Голливуде (США) он провел свой первый бой в новом дивизионе, победив единогласным решением американца Майка Гая (9−3−1, 5 КО).

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