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14:40 (мск), источник: Vesti.kz

«Я всегда привожу в пример Геннадия». Первый тренер GGG выступил с заявлением по ситуации Головкина и Елеусинова

Первый тренер Геннадия Головкина Виктор Дмитриев заявил корреспонденту Vesti.kz, что его слова об участии в андеркарте боя GGG-Роллс Данияра Елеусинова были неправильно поняты в СМИ, из-за чего он оказался в неловком положении.

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Так, сегодня один из спортивных порталов опубликовал комментарий Дмитриева, который якобы критично высказался об отказе со стороны Головкина на участие Елеусинова в его вечере бокса, выразив недоумение происходящим.

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Тренер отмечает, что на самом деле он не был в курсе заявлений со стороны команды олимпийского чемпиона, обвинившей Головкина в нежелании видеть Елеусинова в своем шоу. А об олимпийском чемпионе он высказался, так как в другом ключе понял вопрос.

«Я так понял, что меня спросили, как бы я отнесся к тому, если бы в андеркарте у Геннадия выступил Елеусинов? Я ответил, что было бы здорово, это же тоже наш казахстанский боксер. Я понятия не имел о каких-либо обвинениях в адрес Головкина. Я тренирую детей, откуда я знаю, что у них там происходит? Мне вообще не до этого. Понятия не имею, по какой причине Елеусинов не будет боксировать в этом андеркарте, как и не знал о том, что он планировал там участвовать. Но нужно понимать, что профессиональный бокс — это, в первую очередь, бизнес. Тем более, на таком высоком уровне», — заявил Дмитриев.

«Я всегда привожу своим воспитанникам Геннадия в пример. Не только как хорошего боксера, но и как достойную личность», — добавил первый тренер GGG.

Напомним, что изначально Елеусинов должен был драться 25 мая в андеркарте у украинца Александра Усика в американском Мэриленде. Затем его менеджер Зия Алиев сообшил, что было принято решение провести поединок на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке 8-го июня, где главным станет бой GGG и выступит еще один казахстанец Али Ахмедов. Спустя почти 2 недели Елеусинов снова заявил, что бой пройдет в Мэриленде, как и планировалось изначально. Алиев же отметил, что сам Головкин не хочет видеть в своем андеркарте олимпийского чемпиона.

Отметим, что в официальном карде боя Головкин — Роллс появление Елеусинова анонсировано не было. При этом промоутерская компания Matchroom Boxing, представляющая интересы олимпийского чемпиона, за неделю до боя GGG проводит в Madison Square Garden свой вечер бокса, где главным станет поединок британца Энтони Джошуа.

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