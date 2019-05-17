«Я всегда привожу в пример Геннадия». Первый тренер GGG выступил с заявлением по ситуации Головкина и Елеусинова
Первый тренер Геннадия Головкина Виктор Дмитриев заявил корреспонденту Vesti.kz, что его слова об участии в андеркарте боя
Первый тренер Геннадия Головкина Виктор Дмитриев заявил корреспонденту Vesti.kz, что его слова об участии в андеркарте боя
Так, сегодня один из спортивных порталов опубликовал комментарий Дмитриева, который якобы критично высказался об отказе со стороны Головкина на участие Елеусинова в его вечере бокса, выразив недоумение происходящим.
Тренер отмечает, что на самом деле он не был в курсе заявлений со стороны команды олимпийского чемпиона, обвинившей Головкина в нежелании видеть Елеусинова в своем шоу. А об олимпийском чемпионе он высказался, так как в другом ключе понял вопрос.
«Я так понял, что меня спросили, как бы я отнесся к тому, если бы в андеркарте у Геннадия выступил Елеусинов? Я ответил, что было бы здорово, это же тоже наш казахстанский боксер. Я понятия не имел о
«Я всегда привожу своим воспитанникам Геннадия в пример. Не только как хорошего боксера, но и как достойную личность», — добавил первый тренер GGG.
Напомним, что изначально Елеусинов должен был драться 25 мая в андеркарте у украинца Александра Усика в американском Мэриленде. Затем его менеджер Зия Алиев сообшил, что было принято решение провести поединок на арене Madison Square Garden в
Отметим, что в официальном карде боя Головкин — Роллс появление Елеусинова анонсировано не было. При этом промоутерская компания Matchroom Boxing, представляющая интересы олимпийского чемпиона, за неделю до боя GGG проводит в Madison Square Garden свой вечер бокса, где главным станет поединок британца Энтони Джошуа.