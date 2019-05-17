«Я всегда привожу в пример Геннадия». Первый тренер GGG выступил с заявлением по ситуации Головкина и Елеусинова

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Так, сегодня один из спортивных порталов опубликовал комментарий Дмитриева, который якобы критично высказался об отказе со стороны Головкина на участие Елеусинова в его вечере бокса, выразив недоумение происходящим.

Тренер отмечает, что на самом деле он не был в курсе заявлений со стороны команды олимпийского чемпиона, обвинившей Головкина в нежелании видеть Елеусинова в своем шоу. А об олимпийском чемпионе он высказался, так как в другом ключе понял вопрос.

«Я так понял, что меня спросили, как бы я отнесся к тому, если бы в андеркарте у Геннадия выступил Елеусинов? Я ответил, что было бы здорово, это же тоже наш казахстанский боксер. Я понятия не имел о каких-либо обвинениях в адрес Головкина. Я тренирую детей, откуда я знаю, что у них там происходит? Мне вообще не до этого. Понятия не имею, по какой причине Елеусинов не будет боксировать в этом андеркарте, как и не знал о том, что он планировал там участвовать. Но нужно понимать, что профессиональный бокс — это, в первую очередь, бизнес. Тем более, на таком высоком уровне», — заявил Дмитриев.

«Я всегда привожу своим воспитанникам Геннадия в пример. Не только как хорошего боксера, но и как достойную личность», — добавил первый тренер GGG.

Напомним, что изначально Елеусинов должен был драться 25 мая в андеркарте у украинца Александра Усика в американском Мэриленде. Затем его менеджер Зия Алиев сообшил, что было принято решение провести поединок на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке 8-го июня, где главным станет бой GGG и выступит еще один казахстанец Али Ахмедов. Спустя почти 2 недели Елеусинов снова заявил, что бой пройдет в Мэриленде, как и планировалось изначально. Алиев же отметил, что сам Головкин не хочет видеть в своем андеркарте олимпийского чемпиона.