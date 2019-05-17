«Один из самых кассовых в Канаде». Эксперт высказался о перспективах нокаутера из Казахстана

«Я думаю, что Джукембаев — явный фаворит в следующем бою. Его соперник крепкий, но у них разные уровни. Не думаю, что будет досрочная победа, хотя возможно все. Джукембаев — очень талантливый боксер. Всего за один год он завоевал любовь канадской публики и стал одним из самых кассовых бойцов. Наличие его боя в андеркарте поднимает интерес к вечеру бокса. Он сильный, техничный левша-сталкер. Однако в последних боях он стал другим. Два поединка оставили смешанные ощущения. В кондициях Джукембаева сомнений нет, но, вероятно, климат в его команде не самый благоприятный. Возможно, ему необходимо что-то изменить», — отметил Поулин.