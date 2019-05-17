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15:08 (мск), источник: Vesti.kz

«Один из самых кассовых в Канаде». Эксперт высказался о перспективах нокаутера из Казахстана

Казахстанской боксер полусреднего веса Батыр Джукембаев (15−0, 12 КО) один из самых кассовых в Канаде, но ему нужны изменения. Об этом корреспонденту Vesti.kz рассказал канадский эксперт в мире профессионального бокса Лорент Поулин. Также специалист высказался о следующем бое казахстанца и назвал его сильнейшие стороны.

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Десятираундовый поединок против мексиканца Луиса Хесуса Видалеса (13−6, 6 КО) пройдет утром 18 мая по времени Нур-Султана в канадском Монреале. Накануне соперники успешно прошли взвешивание.

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«Я думаю, что Джукембаев — явный фаворит в следующем бою. Его соперник крепкий, но у них разные уровни. Не думаю, что будет досрочная победа, хотя возможно все. Джукембаев — очень талантливый боксер. Всего за один год он завоевал любовь канадской публики и стал одним из самых кассовых бойцов. Наличие его боя в андеркарте поднимает интерес к вечеру бокса. Он сильный, техничный левша-сталкер. Однако в последних боях он стал другим. Два поединка оставили смешанные ощущения. В кондициях Джукембаева сомнений нет, но, вероятно, климат в его команде не самый благоприятный. Возможно, ему необходимо что-то изменить», — отметил Поулин.

Ранее Джукембаев сообщил о переговорах с промоутерской компаней Golden Boy, самым известным бойцом которой является чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBF мексиканец Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО). Казахстанцем уже интересовались промоутеры из США, а его менеджер Анна Рева неоднократно заявляла о планах по переходу на американский рынок.

Напомним, 28-летний Джукембаев выступает в профи с 2015 года и пока дрался только в Канаде. В последнем бою 16 марта он единогласным решением судей победил мексиканца Хильберто Месу (10−6−1, 6 КО).

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