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20:17 (мск), источник: Vesti.kz

«Я предпочитаю не реагировать, но меня пытаются очернить»: Головкин — о ситуации с Елеусиновым и поддержке казахстанских боксеров

Казахстанский боксер Геннадий Головкин, проводящий подготовку к бою с непобежденным канадцем Стивом Роллсом, эксклюзивно для Vesti.kz прокомментировал отсутствие у него в андеркарте Данияра Елеусинова.

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Напомним, накануне Елеусинов сообщил о переносе боя из карда GGG — Роллс на более ранний срок, а его менеджер заявил, что сам Головкин не хочет видеть в своем шоу олимпийского чемпиона.

«Еще в прошлом году Данияр ясно дал понять свою позицию по отношению ко мне. Это не значит, что мое мнение о нем поменялось, я на самом деле желаю ему только успехов на профессиональном ринге, но, как он сам выразился, — «у нас с ним разные пути». Это его слова.

Непрофессионально повел себя его менеджер, но лучше пусть об этом говорит Том, который столкнулся с его интригами. При этом ничего против промоутерской компании Matchroom Boxing я не имею, их боксеры принимают участие в нашем андеркарте.

Я всегда говорил, что далеко не все, что публикуется в СМИ, является правдой. Пользуясь тем, что я предпочитаю не реагировать на то, что и кто говорит, многие откровенно выдумывают, пытаясь очернить меня в глазах болельщиков.

Например, про узбекского боксера, на которого якобы заменили Елеусинова. Во-первых, как я ранее говорил, я хочу помогать молодым талантливым боксерам добиваться успехов. Конечно, в предпочтении всегда будут стоять наши казахстанцы. Но если будут хорошие ребята, интересные для промоушена и для публики, им всегда будет место в андеркарте.

Во-вторых, хотел бы сказать всем тем, кто поднимает тему национальности и разжигает на этой почве межнациональную рознь. Я считаю, что хуже этого быть не может. Особенно непростительно, когда этим спекулируют журналисты.

Я рад, если в профессиональном боксе появляется больше ребят из Азии, и, конечно, рад успехам наших соотечественников и готов их поддержать, если необходимо. Кстати, 8 июня в андеркарте помимо Ахмедова должны выступить еще два казахстанца.

Я не считаю, что мне надо что-то кому-то доказывать. Не нужно проверять меня «на патриотизм». В отличие от многих, я не на словах, а на деле демонстрирую, откуда я и какую страну представляю, — заявил Головкин.

Отметим, что в официальном карде боя Головкин — Роллс, который состоится на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке 8-го июня, появление Елеусинова анонсировано не было. При этом промоутерская компания Matchroom Boxing, представляющая интересы олимпийского чемпиона, за неделю до боя GGG проводит в Madison Square Garden свой вечер бокса, где главным станет поединок британца Энтони Джошуа.

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