«Зачем они вводили в заблуждение фанатов?»: Леффлер раскрыл правду про переговоры о бое Елеусинова в андеркарте Головкина

Источник: reviewjournal.com

По словам Тома Леффлера, он удивлен ситуацией, в которой олимпийский чемпион оказался из-за его менеджера, так как был уверен, что в ней уже давно поставлена точка.

«По бою Елеусинова в андеркарте 8 июня просто велись переговоры на уровне промоутеров. Но никакого подтверждения, тем более, официального о его участии не было. С моей стороны решение было дано сразу, в течение двух-трех дней я направил им письменное уведомление, что мы не видим их боксёра в нашем шоу. Зачем они вводили в заблуждение болельщиков неделями, непонятно.

Все эти комментарии от менеджера Данияра не имеют смысла, поскольку он сам с самого начала поставил своего боксера в такую неприятную ситуацию.

Самая большая проблема в том, что, когда я изначально сказал Matchroom Boxing, что мы не видим Данияра в вечере бокса, им нужно было с уважением отнестись к этому решению и передать это команде Елеусинова. Вместо этого его менеджер потом сказал, что они поговорили с Геннадием, и он не против его участия в андеркарде. Естественно, никто с Головкиным не разговаривал. Конечно же, Геннадий находится в своем тренировочном лагере, сосредоточен на своих тренировках и не должен беспокоиться о таких вещах.

Менеджер крайне непрофессионально себя повел, и во всей ситуации пострадавшим оказался только Данияр. Не думаю, что мы в будущем будем работать с командой, которая использует имя Геннадия в своих интересах, — заявил Леффлер, отметив, что имя боксеру надо зарабатывать на ринге, а не таким способом.

Промоутер считает, что в данный момент представители Елеусинова просто спекулируют на имени Головкина.

«Многие говорят мне, что у них есть следующий GGG из Казахстана. И они становятся недовольными, когда их боксеры не достигают того же уровня успеха, которого мы достигли с GGG благодаря тяжелой работе промоушена и большому количеству нокаутов в ринге. Я вижу, что люди хотят использовать имя GGG для пиара, и это не правильно, они должны сосредоточиться на карьере своего бойца и работать, чтобы продвигать его по всему миру, как мы делали в течение многих лет напряженной работы и маркетинга с GGG», — отметил Леффлер.

Напомним, накануне Елеусинов сообщил о переносе боя из карда GGG-Роллс на более ранний срок, а его менеджер заявил, что сам Головкин не хочет видеть в своем шоу олимпийского чемпиона.