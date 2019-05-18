«Добавить перчинки GGG и сотворить историю». Аналитик оценил перспективы Головкина с новым тренером

«Ранее Бэнкс сказал, что Головкин проводил спарринги с большими парнями, поэтому его производительность и скорость снизились? Я не знаю, что сказать по этому поводу. Но я с нетерпением жду возможности узнать, сможет ли Бэнкс добавить перчинки GGG. Головкин всегда был бойцом, которым я восхищался, и я думаю, что Бэнкс — хороший тренер. У Бэнкса есть шанс сотворить историю, потому что не многим тренерам удавалось изменить положение вещей с 37-летним средневесом. Это будет интригующе. Средний вес сложен. Если Головкин сможет снова выиграть титул, это укрепит его уже и без того наследие как бойца Залы славы бокса», — написал автор в своей рубрике.