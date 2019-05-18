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18:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Добавить перчинки GGG и сотворить историю». Аналитик оценил перспективы Головкина с новым тренером

Аналитик популярного портала BoxingScene.com Стивен Эдвардс поделился мнением о перспективах экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) с новым тренером Джонатаном Бэнксом.

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Бэнкс сменил в этой должности Абеля Санчеса, с которым Головкин работал с 2010 года, но в апреле этого года стороны объявили о прекращении сотрудничества.

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«Ранее Бэнкс сказал, что Головкин проводил спарринги с большими парнями, поэтому его производительность и скорость снизились? Я не знаю, что сказать по этому поводу. Но я с нетерпением жду возможности узнать, сможет ли Бэнкс добавить перчинки GGG. Головкин всегда был бойцом, которым я восхищался, и я думаю, что Бэнкс — хороший тренер. У Бэнкса есть шанс сотворить историю, потому что не многим тренерам удавалось изменить положение вещей с 37-летним средневесом. Это будет интригующе. Средний вес сложен. Если Головкин сможет снова выиграть титул, это укрепит его уже и без того наследие как бойца Залы славы бокса», — написал автор в своей рубрике.

Свой следующий бой Головкин проведет 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО). Этот поединок станет для казахстанца дебютным под руководством Бэнкса и первым из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN.

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