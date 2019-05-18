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20:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чупраков в Екатеринбурге победил экс-чемпиона WBA

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российский боксер Евгений Чупраков победил экс-чемпиона WBA венесуэльца Александра Муньоса в главном бою на турнире в Екатеринбурге.

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Десятираундовый бой, прошедший в субботу, завершился победой Чупракова техническим нокаутом в девятом раунде. Для 29-летнего россиянина эта победа стала 21-й на профессиональном ринге. Свою единственную неудачу Чупраков потерпел в прошлом поединке — с чемпионом WBO во втором полулегком весе японцем Масаюки Ито.

В активе 40-летнего Муньоса стало девять поражений при 40 победах.

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