Чупраков в Екатеринбурге победил экс-чемпиона WBA

Десятираундовый бой, прошедший в субботу, завершился победой Чупракова техническим нокаутом в девятом раунде. Для 29-летнего россиянина эта победа стала 21-й на профессиональном ринге. Свою единственную неудачу Чупраков потерпел в прошлом поединке — с чемпионом WBO во втором полулегком весе японцем Масаюки Ито.