Чупраков в Екатеринбурге победил экс-чемпиона WBA
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российский боксер Евгений Чупраков победил
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российский боксер Евгений Чупраков победил
Десятираундовый бой, прошедший в субботу, завершился победой Чупракова техническим нокаутом в девятом раунде. Для 29-летнего россиянина эта победа стала 21-й на профессиональном ринге. Свою единственную неудачу Чупраков потерпел в прошлом поединке — с чемпионом WBO во втором полулегком весе японцем Масаюки Ито.
В активе 40-летнего Муньоса стало девять поражений при 40 победах.
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