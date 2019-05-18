«Монстр» из рейтинга P4P нокаутировал небитого чемпиона мира и вышел в финал WBSS

Источник: Reuters

Поединок прошел в британском Глазго и закончился во втором раунде, когда Иноуэ трижды отправил соперника в нокдаун. После этого рефери остановил бой.

На счету 25-летнего Иноуэ теперь 18 побед (16 нокаутом) в 18 боях, а 27-летний Родригес потерпел первое поражение после 19 побед (12 нокаутом). Японец защитил титул «регулярного» чемпиона WBA и отобрал у соперника пояс IBF.

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<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ZcfcWiEUdnY?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В финале WBSS соперником Иноуэ станет чемпион WBA (Super) филиппинец Нонито Донэйр (40−5, 26 КО), который нокаутировал Стефона Янга (18−2−3, 7 KO). Изначально соперником Донэйра должен был стать чемпион WBO Золани Тете (28−3, 21 КО), но боксер из ЮАР получил травму перед поединком.

Отметим, что Иноуэ входит в рейтинг лучших боксеров вне зависимости от веса (WBSS), а за свою получил прозвище «Монстром».