Британский супертяж выиграл нокаутом первый бой после ухода от экс-тренера Головкина
Британский проспект супертяжелого веса Джо Джойс нокаутировал россиянина Александра Устинова, передает корреспондент Vesti.kz.
Британский проспект супертяжелого веса Джо Джойс нокаутировал россиянина Александра Устинова, передает корреспондент Vesti.kz.
Их бой прошел в андеркарте вечера бокса на стадионе «Ламекс» в Стивенидже. В главном событии этого шоу британец Билли Джо Сондерс (27−0, 13 КО) победил немца Шефат Исуфи (27−3−2, 20 КО) и завоевал вакантный титул WBO во втором среднем весе.
Бой Джойс — Устинов был рассчитан на десять раундов, но закончился в третьем. Британец отправил соперника в нокдаун, после которого он не смог подняться на счет до десяти.
Для 33-летнего Джойса эта победа стала девятой досрочной в девяти боях в профи, куда он перешел в статусе серебряного призера Олимпиады-2016, а 42-летний Устинов потерпел четвертое поражение при 34 победах (25 нокаутом).
Прошедший бой стал для Джойса первым после смены тренера. В апреле он расстался с Абелем Санчесом, с которым работал с июля 2018 года и выиграл три боя. Через неделю после Джойса от Санчеса ушел и
Смотрите также: Джошуа нокаутировал Поветкина