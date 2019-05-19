Британский супертяж выиграл нокаутом первый бой после ухода от экс-тренера Головкина

Источник: РИА "Новости"

Их бой прошел в андеркарте вечера бокса на стадионе «Ламекс» в Стивенидже. В главном событии этого шоу британец Билли Джо Сондерс (27−0, 13 КО) победил немца Шефат Исуфи (27−3−2, 20 КО) и завоевал вакантный титул WBO во втором среднем весе.

Читайте также Еще один боксер ушел от бывшего тренера Головкина после первого поражения в карьере

Бой Джойс — Устинов был рассчитан на десять раундов, но закончился в третьем. Британец отправил соперника в нокдаун, после которого он не смог подняться на счет до десяти.

Для 33-летнего Джойса эта победа стала девятой досрочной в девяти боях в профи, куда он перешел в статусе серебряного призера Олимпиады-2016, а 42-летний Устинов потерпел четвертое поражение при 34 победах (25 нокаутом).

Прошедший бой стал для Джойса первым после смены тренера. В апреле он расстался с Абелем Санчесом, с которым работал с июля 2018 года и выиграл три боя. Через неделю после Джойса от Санчеса ушел и экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО), сотрудничавший с ним девять лет.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/E3mIJ90Tyvk?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Смотрите также: Джошуа нокаутировал Поветкина