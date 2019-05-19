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Сондерс завоевал титул чемпиона мира в первом бою после ухода из веса Головкина

Британец Билли Джо Сондерс победил немца Шефата Исуфи и завоевал вакантный титул чемпиона мира во втором среднем весе по версии WBO, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Их поединок стал главным событием вечера бокса на стадионе «Ламекс» в британском Стивенидже и продлился все 12 раундов. По их итогам все судьи отдали победу Сондерсу.

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Для 29-летнего Сондерса эта победа стала 29-й (13 нокаутом) в 29 боях, а его ровесник Исуфи потерпел четвертое поражение — также в его активе 27 побед (20 нокаутом) и две ничьи.

Ранее титулом WBO во втором среднем весе владел Хильберто Рамирес (40−0, 26 КО), но на прошлой неделе мексиканец отказался от боя из-за перехода в полутяжи.

С декабря 2015 по октябрь 2018 года Сондерс был чемпионом WBO в среднем весе. Он несколько раз вел переговоры о бое за «абсолют» с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО), который одновременно владел титулами WBC, WBA (Super) и IBF, но в итоге этот поединок не состоялся.

Титул Сондерс освободил после допингового скандала, из-за которого не получил боксерскую лицензию в американском штате Массачутетс. В итоге его пояс завоевал Деметриус Андраде (27−0, 17 КО) из США.

В феврале 2019 года Сондерс покинул средний вес, но не исключал возвращения в дивизион в случае интересных предложений.

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