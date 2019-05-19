Сондерс после завоевания чемпионского титула сделал заявление по поводу боев с Головкиным и «Канело»

Я хочу большие бои, громкие имена. Большие домашние бои, объединительные бои. Я поднялся из среднего веса, потому что никто из них не стал бы драться со мной. Я могу снова выйти через восемь или девять недель на O2 Arena 13 июля, так как меня не сильно зацепили. Каждый раз, когда я называю имя, которое хочу, ничего не происходит. Я хотел бы провести бой с Каллумом Смитом, это было бы блестяще для фанатов. Головкин и «Канело» не хотят выходить против боксера с таким стилем, как у меня.

Билли Джо Сондерс британский боксер