У — Уайлдер и убийство. Есть новый нокаут!
Деонтей Уайлдер отправил в нокаут Доминика Бризила в первом же раунде.
Деонтей Уайлдер отправил в нокаут Доминика Бризила в первом же раунде.
Если уж Деонтей Уайлдер и умеет
Конечно, он этого не хочет. Но Уайлдер разозлил и бойцов, и спортивную прессу, и многих болельщиков. К сожалению, у большей части боксерской публики плохо с памятью, а другие могут быть слишком малы, чтобы помнить молодого Тайсона, который то и дело называл оппонентов ничтожествами, рассказывал, как хотел вогнать кость в мозг человека, а перед боем с Раддоком говорил: «Рэйзор Раддок умрет. Если он не умрет на ринге, это не считается».
Те, кто работает с Уайлдером, кто его консультирует, кто платит ему деньги — в данном случае это Эл Хэймон и его команда
Доминик и правда попал в начале раунда, но это значило, что сейчас начался тот самый единственный вид бокса, который любит и понимает Уайлдер. Обмен ударами, ветер от которых в случае промаха тоже опасен —
Раньше казалось, что тот удар справа, который приземлил Тайсона Фьюри близок к идеальному… но этот был даже лучше. Точный, быстрый, в движении — даже жаль, что Деонтей не умеет больше практически ничего. Дальше Бризила приводили в чувство, Уайлдер вытанцовывал, Флойд Мейвезер смеялся у ринга, а
Вряд ли
А вот в Глазго несколькими часами ранее проходили очередные полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии, и там тоже было все — и нокдауны, и нокауты, и свирепость, но только в исполнении боксеров более высокого уровня. В первом полусреднем весе Джош Тэйлор поймал Ивана Баранчика в 6 раунде, дважды отправил его на пол — и это определило его победу решением судей. Но японского монстра в легчайшем весе Наойю Инуэ Джош не переплюнул.
Тренер Эммануэля Родригеса толкнул отца и тренера Инуэ перед боем. В этот момент та часть зрителей, которая уже видела японца, начала шептать «Годзилла приближается! Он уже идет!». Родригес был Токио, и он был разрушен за два раунда. Удары по корпусу, искривившееся от боли лицо — Инуэ выходит в финал и встретится с Нонито Донэйром, а Тэйлор выйдет против другого монстра в маске — Реджиса Прогрейса. Тот, кто считал, что Суперсерия в этом сезоне скучноватая, сильно ошибался.
Андрей Баздрев