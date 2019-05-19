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10:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У — Уайлдер и убийство. Есть новый нокаут!

Деонтей Уайлдер отправил в нокаут Доминика Бризила в первом же раунде.

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Источник: AP 2019

Если уж Деонтей Уайлдер и умеет что-то делать отлично, то это укладывать одних людей на настил ринга, а других выводить из себя. Одно явно помогает другому — как в случае со многими другими бойцами, он сам разжигает в себе ненависть, она его заводит, мотивирует — и уходит, когда в ней уже нет необходимости. Доминик Бризил явно не заслуживал ни ненависти, ни ярости, ни того, чтобы Уайдлер воспринимал этот бой как что-то личное. Поэтому чемпион вернулся к старому-доброму «я правда хочу убить кого-то в ринге, мне нужен труп для рекорда».

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Конечно, он этого не хочет. Но Уайлдер разозлил и бойцов, и спортивную прессу, и многих болельщиков. К сожалению, у большей части боксерской публики плохо с памятью, а другие могут быть слишком малы, чтобы помнить молодого Тайсона, который то и дело называл оппонентов ничтожествами, рассказывал, как хотел вогнать кость в мозг человека, а перед боем с Раддоком говорил: «Рэйзор Раддок умрет. Если он не умрет на ринге, это не считается».

Старое доброе ультранасилие

Те, кто работает с Уайлдером, кто его консультирует, кто платит ему деньги — в данном случае это Эл Хэймон и его команда бизнес-проекта Premier Boxing Championship — не придумали ничего нового. Всем нравится старое доброе ультранасилие. Нокауты и разговоры о них. Все это, а не уровень оппозиции и условные «великие бои» делают Уайлдера заметным в боксе. На его фоне Джошуа скучен, Тайсон Фьюри не до конца убедителен, а Доминик Бризил был просто ничтожен.

Бризил вышел подраться. Может быть попасть парочку раз справа и если повезет — даже выиграть. Уайлдер вышел «убить» соперника, оставить на настиле ринга его тело и забрать душу, чтобы она прислуживала ему в загробном мире. Вот разница в подходе.

Доминик и правда попал в начале раунда, но это значило, что сейчас начался тот самый единственный вид бокса, который любит и понимает Уайлдер. Обмен ударами, ветер от которых в случае промаха тоже опасен — кто-то в рингсайде может простудиться. Отсутствие базовых боксерских навыков у Бризила никогда не бросалось в глаза так, как сейчас. Он допускал все возможные ошибки — остался на месте после своего удара, не поднял руки, пошел назад по прямой, а отведенное еще до удара плечо телеграфировало все его намерения. Вдобавок ко всему, он решил сблизиться с соперником без джеба, без обманного движения — просто пошел вперед, уже собираясь как следует замахнуться перед ударом — бум! — и больше нет никакого Бризила.

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Раньше казалось, что тот удар справа, который приземлил Тайсона Фьюри близок к идеальному… но этот был даже лучше. Точный, быстрый, в движении — даже жаль, что Деонтей не умеет больше практически ничего. Дальше Бризила приводили в чувство, Уайлдер вытанцовывал, Флойд Мейвезер смеялся у ринга, а кто-то, наверное, негодовал — черт, в первом же раунде?!

Годзилла приближается!

Вряд ли что-то похожее нас ждет через пару недель в бою Энтони Джошуа с Энди Руисом-младшим. или в середине июня, когда Тайсон Фьюри будет разбираться с Томом Шварцем. И совершенно неважно, что Руис как боксер посильнее Бризила, а Шварц, наверное, нет — против Уайлдера это мог быть такой же нокаут в первом. Или в 12 м. Никогда не знаешь точно.

А вот в Глазго несколькими часами ранее проходили очередные полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии, и там тоже было все — и нокдауны, и нокауты, и свирепость, но только в исполнении боксеров более высокого уровня. В первом полусреднем весе Джош Тэйлор поймал Ивана Баранчика в 6 раунде, дважды отправил его на пол — и это определило его победу решением судей. Но японского монстра в легчайшем весе Наойю Инуэ Джош не переплюнул.

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Тренер Эммануэля Родригеса толкнул отца и тренера Инуэ перед боем. В этот момент та часть зрителей, которая уже видела японца, начала шептать «Годзилла приближается! Он уже идет!». Родригес был Токио, и он был разрушен за два раунда. Удары по корпусу, искривившееся от боли лицо — Инуэ выходит в финал и встретится с Нонито Донэйром, а Тэйлор выйдет против другого монстра в маске — Реджиса Прогрейса. Тот, кто считал, что Суперсерия в этом сезоне скучноватая, сильно ошибался. ​

Андрей Баздрев

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