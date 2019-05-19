И Роуч не помог. Иван Баранчик проиграл в Глазго
И лишился чемпионского пояса.
И лишился чемпионского пояса.
Белорусский боксер Иван Баранчик не сумел выйти в финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). В Глазго он проиграл местному чемпиону Джошу Тэйлору единогласным решением судей. Еще одна проблема — Иван больше не чемпион мира. Но есть и хорошие моменты.
Скандалы, разочарования
Всемирная боксерская суперсерия в 2018 году была лучшим, что вообще случилось с боксом. Турнир в первом тяжелом весе получился настолько зрелищным, что сложилось впечатление, будто WBSS едва ли не спасает бокс. Но как выяснилось, это совсем не так. Успех розыгрыша в крузервейте — в личностях. Александр Усик настолько хорош, что из любого боя сделает шоу, а Мурат Гассиев и Юниер Дортикос привлекают зрителей чудовищными по силе ударами.
Это было в прошлом году, а сейчас WBSS пришлось столкнуться с реальностью. Интерес к турниру в первом полусреднем весе настолько низкий, что у Суперсерии возникли финансовые проблемы.
Размер имеет значение
Баранчик приехал в Глазго на бой с Джошом Тэйлором в статусе явного аутсайдера. Вероятность его победы оценивалась процентов в 15−20, что для непобежденного чемпиона мира странновато. Козырем Ивана мог стать Фредди Роуч — один из самых известных тренеров в мировом боксе, но так не случилось. Времена, когда подопечные Роуча побеждали, остались в уже далеком прошлом.
С первых раундов боя чувствовалось, что Тэйлор имеет преимущество за счет более высокого роста и более длинных рук. Разница с Иваном в 5−7 сантиметров, но на таком уровне она сыграла ключевую роль. Баранчик просто не мог достать соперника, при этом сам натыкался на джеб, который у британца работает прекрасно.
Особенно явным преимущество Джоша была в четвертом раунде, где он несколько раз попал Ивану точно в подбородок. Нокдауном это не кончилось, но было опасно. Пятый раунд, как и первый, был абсолютно равным, если не сказать, что в пользу Баранчика, а в шестом все едва не закончилось.
а последней минуте раунда Тэйлор поймал соперника на встречный удар и отправил на канвас. Нокдаун не выглядел глубоким, Иван сразу вскочил, но за оставшиеся 30 секунд раунда успел упасть еще раз. На этот раз уже не от встречного, а от целого града ударов, который высыпал британец. Если бы рефери остановил тогда бой, вряд ли бы его
Сражался как мог
Таким образом, первую половину боя Иван проиграл явно. Положение надо было
Всю вторую половину боя Баранчик держал центр ринга и шел вперед. Ему явно не хватало креатива, он не мог ничем удивить Тэйлора, но хотя бы пытался. Всякий раз, когда белорус выбрасывал удары, он ловил ответные выстрелы в голову. Рассечение над левым глазом давало о себе знать еще с первых раундов. Но концовку Иван явно забрал. 11-й и 12-й раунды — лучшие в его исполнении. Он не только шел вперед, но и доносил удары до цели. Да, это было от отчаяния, в поисках шального нокаута, но это лучше, чем ничего. Ситуация напомнила бой Владимира Кличко с Тайсоном Фьюли, когда украинец в последнем раунде вдруг вспомнил, что может бить, а не только ходить по рингу.
В итоге судьи отдали победу Тэйлору с не самым большим перевесом (117:109 и два раза по 115:111). Без нокдаунов это был бы почти равный бой. Что Иван действительно может занести себе в актив — это работа на ближней дистанции. Там он реально неплох, но найти эту дистанцию стало проблемой, которую в бою с Тэйлором Баранчик так и не смог решить.
Хорошая новость заключается еще и в том, что Ивану всего 26 лет. Если к этому возрасту он уже успел побывать чемпионом мира, значит у него отличное будущее. Он хочет развиваться и прогрессировать, раз нанимает в команду известных специалистов. Все, что ему нужно — это не терять уверенности в себе и продолжать работать.