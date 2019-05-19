И Роуч не помог. Иван Баранчик проиграл в Глазго

Белорусский боксер Иван Баранчик не сумел выйти в финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). В Глазго он проиграл местному чемпиону Джошу Тэйлору единогласным решением судей. Еще одна проблема — Иван больше не чемпион мира. Но есть и хорошие моменты.



Скандалы, разочарования

Всемирная боксерская суперсерия в 2018 году была лучшим, что вообще случилось с боксом. Турнир в первом тяжелом весе получился настолько зрелищным, что сложилось впечатление, будто WBSS едва ли не спасает бокс. Но как выяснилось, это совсем не так. Успех розыгрыша в крузервейте — в личностях. Александр Усик настолько хорош, что из любого боя сделает шоу, а Мурат Гассиев и Юниер Дортикос привлекают зрителей чудовищными по силе ударами.



Это было в прошлом году, а сейчас WBSS пришлось столкнуться с реальностью. Интерес к турниру в первом полусреднем весе настолько низкий, что у Суперсерии возникли финансовые проблемы. Из-за них менеджер Ивана Баранчика даже объявил о снятии белорусского бойца с полуфинала, но в конце концов стороны договорились. Когда в WBSS поняли, что весь их проект может быть сорван, то сразу нашли деньги на гонорар для Ивана.



Размер имеет значение

Баранчик приехал в Глазго на бой с Джошом Тэйлором в статусе явного аутсайдера. Вероятность его победы оценивалась процентов в 15−20, что для непобежденного чемпиона мира странновато. Козырем Ивана мог стать Фредди Роуч — один из самых известных тренеров в мировом боксе, но так не случилось. Времена, когда подопечные Роуча побеждали, остались в уже далеком прошлом.



С первых раундов боя чувствовалось, что Тэйлор имеет преимущество за счет более высокого роста и более длинных рук. Разница с Иваном в 5−7 сантиметров, но на таком уровне она сыграла ключевую роль. Баранчик просто не мог достать соперника, при этом сам натыкался на джеб, который у британца работает прекрасно.



Особенно явным преимущество Джоша была в четвертом раунде, где он несколько раз попал Ивану точно в подбородок. Нокдауном это не кончилось, но было опасно. Пятый раунд, как и первый, был абсолютно равным, если не сказать, что в пользу Баранчика, а в шестом все едва не закончилось.



а последней минуте раунда Тэйлор поймал соперника на встречный удар и отправил на канвас. Нокдаун не выглядел глубоким, Иван сразу вскочил, но за оставшиеся 30 секунд раунда успел упасть еще раз. На этот раз уже не от встречного, а от целого града ударов, который высыпал британец. Если бы рефери остановил тогда бой, вряд ли бы его кто-то обвинил в предвзятости или низкой квалификации. Возможно, Баранчика спас гонг.