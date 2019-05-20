«Нет смысла говорить даже позитивное». Абель Санчес высказался о новом тренере Головкина и отношениях с GGG
Известный американский тренер Абель Санчес в интервью TheRing Digital поделился мнением о новом наставнике своего бывшего подопечного —
Известный американский тренер Абель Санчес в интервью TheRing Digital поделился мнением о новом наставнике своего бывшего подопечного —
В конце апреля сам Головкин объявил о прекращении сотрудничества с Санчесом, которое длилось с 2010 года. В начале мая на специальной
— Вы сказали в интервью Radio Rahim, что желаете, чтобы Геннадий действительно погрузился в учебу, стал учеником, позволил обучать себя
— Это будет несправедливо к Джонатону, если он не позволит. Бэнкс — профессиональный опытный тренер. Это не тот, кто просто одевает ему перчатки. Все это важно не только для карьеры Джонатона, но и для карьеры Геннадия.
— Я знаю, что вы закончили все общение с Геннадием, но если он увидит это, вы не хотели бы ему высказать последнее послание?
— Нет. У него впереди важная дата. Ему нужно сохранять сфокусированность на этом. Для меня нет смысла говорить
Под руководством Санчеса Головкин провел 22 боя — одержал 20 побед, из которых 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью. Последним поединком под руководством этого тренера стал
На ринг GGG вернется 8 июня на арене Madison Square Garden в