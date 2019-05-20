«Нет смысла говорить даже позитивное». Абель Санчес высказался о новом тренере Головкина и отношениях с GGG

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В конце апреля сам Головкин объявил о прекращении сотрудничества с Санчесом, которое длилось с 2010 года. В начале мая на специальной пресс-конференции GGG представил нового тренера — другого американского специалиста Джонатона Бэнкса.

— Вы сказали в интервью Radio Rahim, что желаете, чтобы Геннадий действительно погрузился в учебу, стал учеником, позволил обучать себя кого-нибудь другому.

— Это будет несправедливо к Джонатону, если он не позволит. Бэнкс — профессиональный опытный тренер. Это не тот, кто просто одевает ему перчатки. Все это важно не только для карьеры Джонатона, но и для карьеры Геннадия.

— Я знаю, что вы закончили все общение с Геннадием, но если он увидит это, вы не хотели бы ему высказать последнее послание?

— Нет. У него впереди важная дата. Ему нужно сохранять сфокусированность на этом. Для меня нет смысла говорить что-нибудь даже позитивное. Он знает, что ему делать. Смотрите, он провел здесь девять лет. Я думаю, что на протяжении этого пути он кое-что с нами изучил. У него все должно получиться. Я просто надеюсь, что смогу посмотреть бой.

Под руководством Санчеса Головкин провел 22 боя — одержал 20 побед, из которых 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью. Последним поединком под руководством этого тренера стал матч-реванш против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО) в сентябре 2018 года, в котором Головкин проиграл решением большинства судей и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, потерпев первое поражение в карьере.