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09:20 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-партнер Головкина из зала Санчеса выиграл нокаутом 14-й подряд бой

Украинский проспект первого среднего веса Сергей Богачук одержал 14-ю победу в карьере на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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24-летний Богачук выступил в рамках вечера бокса на арене The Avalon в Голливуде (штат Калифорния, США). Его соперником был 40-летний Фредди Эрнандес из Мексики (34−11, 22 КО).

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Поединок был рассчитан на десять раундов, но завершился в пятом — украинец отправил соперника в нокаут. Для Богачука эта победа стала 14-й досрочной в 14-ти боях. Эрнандес же потерпел 11-е поражение в карьере при 34 победах (22 КО).

Бой Богачука стал со-главным событием шоу Hollywood Fight Nights в Голливуде, организатором которого выступил промоутер Том Леффлер (360/GGG/K2 Promotions), который представляет интересы казахстанского экс-чемпиона Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО).

Богачук выступает в профи с февраля 2017 года. Ранее украинец тренировался в зале Big Bear вместе с Головкиным под руководством Абеля Санчеса, но в конце апреля казахстанец объявил о прекращении сотрудничества с тренером.

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