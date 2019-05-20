Экс-партнер Головкина из зала Санчеса выиграл нокаутом 14-й подряд бой
Украинский проспект первого среднего веса Сергей Богачук одержал 14-ю победу в карьере на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Украинский проспект первого среднего веса Сергей Богачук одержал 14-ю победу в карьере на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
24-летний Богачук выступил в рамках вечера бокса на арене The Avalon в Голливуде (штат Калифорния, США). Его соперником был 40-летний Фредди Эрнандес из Мексики (34−11, 22 КО).
Поединок был рассчитан на десять раундов, но завершился в пятом — украинец отправил соперника в нокаут. Для Богачука эта победа стала 14-й досрочной в 14-ти боях. Эрнандес же потерпел 11-е поражение в карьере при 34 победах (22 КО).
Бой Богачука стал
Богачук выступает в профи с февраля 2017 года. Ранее украинец тренировался в зале Big Bear вместе с Головкиным под руководством Абеля Санчеса, но в конце апреля казахстанец объявил о прекращении сотрудничества с тренером.