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09:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Мне уже надоело бросать ему вызовы. Теперь я чемпион». Сондерс сделал предложение Головкину

Новоиспеченный чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе британец Билли Джо Сондерс (28−0, 13 KO) в очередной раз заявил о готовности провести бой с экс-чемпионом в средней категории казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО).

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Источник: Reuters

Стороны неоднократно вели переговоры о поединке за «абсолюта», когда Сондерс владел титулом WBO в среднем весе, а Головкину принадлежали пояса WBC, WBA (Super) и IBF. Однако договориться им так и не удалось. В октябре британец был лишен пояса после допинг-скандала.

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В ночь с 18 на 19 мая в Стивенейдже (Великобритания) Сондерс деклассировал Шефата Исуфи (27−4−2, 20 KO) из Германии. Таким образом, британец завоевал титул во второй весовой категории. Пояс WBO стал вакантным после того, как его прежний обладатель мексиканец Хильберто Рамирес перешел в полутяжелый вес.

«Знаете, мне уже надоело бросать ему вызовы. Теперь я чемпион мира во втором среднем весе. Я знаю, что “Канело” и Головкин хотят провести третий бой. Но если кто-либо из них захочет со мной подраться, то пускай звонят Фрэнку Уоррену (промоутеру британца), и мы это устроим без каких-либо проблем. Я буду согласен сразиться с любым из них следующим. Если Головкин хочет стать чемпионом мира в двух весах, то я дам ему такой шанс», — сказал Сондерс на послематчевой пресс-конференции.

Что касается Головкина, то его возвращение намечено на 8 июня на на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, соперником будет канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО). Этот поединок станет для казахстанца дебютным под руководством нового тренера и первым из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN.

Ожидается, что в сентябре Головкин проведет третий бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО), который теперь владеет титулами WBC, WBA (Super) и IBF в среднем весе. Последний пояс (IBF) мексиканский боксер завоевал в мае, отобрав его у американца Дэниэла Джейкобса (35−3, 29 КО).

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