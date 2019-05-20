«Мне уже надоело бросать ему вызовы. Теперь я чемпион». Сондерс сделал предложение Головкину
Новоиспеченный чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе британец Билли Джо Сондерс (28−0, 13 KO) в очередной раз заявил о готовности провести бой с
Новоиспеченный чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе британец Билли Джо Сондерс (28−0, 13 KO) в очередной раз заявил о готовности провести бой с
Стороны неоднократно вели переговоры о поединке за «абсолюта», когда Сондерс владел титулом WBO в среднем весе, а Головкину принадлежали пояса WBC, WBA (Super) и IBF. Однако договориться им так и не удалось. В октябре британец был лишен пояса после
В ночь с 18 на 19 мая в Стивенейдже (Великобритания) Сондерс деклассировал Шефата Исуфи (27−4−2, 20 KO) из Германии. Таким образом, британец завоевал титул во второй весовой категории. Пояс WBO стал вакантным после того, как его прежний обладатель мексиканец Хильберто Рамирес перешел в полутяжелый вес.
«Знаете, мне уже надоело бросать ему вызовы. Теперь я чемпион мира во втором среднем весе. Я знаю, что “Канело” и Головкин хотят провести третий бой. Но если
Что касается Головкина, то его возвращение намечено на 8 июня на на арене Madison Square Garden в
Ожидается, что в сентябре Головкин проведет третий бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО), который теперь владеет титулами WBC, WBA (Super) и IBF в среднем весе. Последний пояс (IBF) мексиканский боксер завоевал в мае, отобрав его у американца Дэниэла Джейкобса (35−3, 29 КО).