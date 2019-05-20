«Скоро встретимся». Алимханулы оставил послание чемпиону мира в весе Головкина
Казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы (6−0, 2 КО) оставил занимательный пост в своем твиттере, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы (6−0, 2 КО) оставил занимательный пост в своем твиттере, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Алимханулы опубликовал скриншот рейтинга WBO в средней категории, в котором он занимает 15-е место. Свой твитт казахстанец сопроводил записью «Скоро встретимся» и отметил аккаунт американца Деметриуса Андраде (27−0, 17 КО).
«Я хочу драться с боксерами из ТОП-15 рейтинга WBO. Я хочу двигаться вверх по списку и стать претендентом на титул чемпиона мира. Вот моя цель», — добавил Алимханулы.
Отметим, что Андарде является действующим чемпионом мира по версии WBO в среднем весе. В конце июня американцу предстоит провести защиту титула против поляка Мацея Сулецки (28−1−0, 11 КО).
Свой последний бой Алимханулы провел в апреле в
Для Алимханулы эта победа стала шестой (две нокаутом) в шести боях. В США он дебютировал в апреле 2018 года и провел в этой стране четыре поединка. Прошедший поединок стал для него первым титульным и пока самым долгим в карьере.
Добавим, что в среднем весе выступает и казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО), который в свое время владел титулами WBC, WBA (Super), IBO и IBF. Именно пояса WBO ему не хватало в коллекции для звания абсолютного чемпиона.