«Скоро встретимся». Алимханулы оставил послание чемпиону мира в весе Головкина

Источник: AP 2019

Алимханулы опубликовал скриншот рейтинга WBO в средней категории, в котором он занимает 15-е место. Свой твитт казахстанец сопроводил записью «Скоро встретимся» и отметил аккаунт американца Деметриуса Андраде (27−0, 17 КО).

«Я хочу драться с боксерами из ТОП-15 рейтинга WBO. Я хочу двигаться вверх по списку и стать претендентом на титул чемпиона мира. Вот моя цель», — добавил Алимханулы.

Отметим, что Андарде является действующим чемпионом мира по версии WBO в среднем весе. В конце июня американцу предстоит провести защиту титула против поляка Мацея Сулецки (28−1−0, 11 КО).

Свой последний бой Алимханулы провел в апреле в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Казахстанец единогласным решением судей победил мексиканца Кристиана Оливаса (16−5, 13 КО) и завоевал титулы WBC Continental Americas и WBO Global в среднем весе.

Для Алимханулы эта победа стала шестой (две нокаутом) в шести боях. В США он дебютировал в апреле 2018 года и провел в этой стране четыре поединка. Прошедший поединок стал для него первым титульным и пока самым долгим в карьере.