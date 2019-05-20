Российский боксер Власов победил Гарсию в Краснодаре

Поединок, состоявшийся в Краснодаре, завершился победой россиянина техническим нокаутом в четвертом раунде. На профессиональном ринге 32-летний Власов выиграл 43 боя (26 — нокаутом), потерпел три поражения, на счету 28-летнего Гарсии 14 побед (12 — досрочно) при двух поражениях.