Российский боксер Власов победил Гарсию в Краснодаре
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российский боксер полутяжелого веса Максим Власов одержал победу над представителем Венесуэлы Омаром Гарсией.
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российский боксер полутяжелого веса Максим Власов одержал победу над представителем Венесуэлы Омаром Гарсией.
Поединок, состоявшийся в Краснодаре, завершился победой россиянина техническим нокаутом в четвертом раунде. На профессиональном ринге 32-летний Власов выиграл 43 боя (26 — нокаутом), потерпел три поражения, на счету 28-летнего Гарсии 14 побед (12 — досрочно) при двух поражениях.
В другом бою вечера россиянин Руслан Файфер (первый тяжелый вес) победил украинца Сергея Радченко. Для 28-летнего Файфера эта победа стала 24-й в 25 поединках.