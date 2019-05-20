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11:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский боксер Власов победил Гарсию в Краснодаре

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российский боксер полутяжелого веса Максим Власов одержал победу над представителем Венесуэлы Омаром Гарсией.

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Источник: РИА "Новости"

Поединок, состоявшийся в Краснодаре, завершился победой россиянина техническим нокаутом в четвертом раунде. На профессиональном ринге 32-летний Власов выиграл 43 боя (26 — нокаутом), потерпел три поражения, на счету 28-летнего Гарсии 14 побед (12 — досрочно) при двух поражениях.

В другом бою вечера россиянин Руслан Файфер (первый тяжелый вес) победил украинца Сергея Радченко. Для 28-летнего Файфера эта победа стала 24-й в 25 поединках.

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