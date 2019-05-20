«Чемпион в отпуске». WBA выступила с заявлением по Шуменову

Источник: AP 2019

В начале года WBA обязала Шуменову провести бой с «временным» чемпионом французом армянского происхождения Арсеном Гуламиряном (24−0, 16 КО). В середине февраля организация провела промоутерские торги, которые выиграл промутер Дон Кинг, представляющий интересы Шуменова.

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Сам поединок был намечен на 11 мая. Среди вариантов для проведения поединка Шуменов — Гуламирян назывались Монако, Нур-Султан (Казахстан) и Нью-Йорк.

«Бейбут Шуменов завоевал вакантный титул 7 июля 2018 года, победив Хизни Алтункаю. 28 января 2019 года Чемпионский комитет объявил о проведении промоутерских торгов титульного боя Шуменов — Гуламирян. Don King Productions выиграла торги, и поединок был запланирован на 11 мая. 10 мая 2019 года Don King Productions проинформировала, что Шуменов ни по состоянию здоровья, ни физически не может защитить свой титул, и был не в состоянии тренироваться или заниматься боксом в течение нескольких месяцев. Настоящим Шуменов объявлен “чемпионом в отпуске”», — говорится в сообщении на сайте WBA.

Напомним, бой против Алтункая стал для Шуменова первым с мая 2016 года. В января 2018 года он возобновил карьеру, о завершении которой объявлял в июле 2017-го из-за травмы глаза.