Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Франция
Великобритания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Швеция
Латвия
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
Анжи
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Канада
Дания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Австрия
Италия
Футбол. Зарубежный
21:30
Лацио
Болонья
Все события
Фоторепортажи
19Дзюба с семьей, Заболотный на руках игроков, «Зенит» — чемпион!
14Россия забросила десять шайб Италии
11:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Чемпион в отпуске». WBA выступила с заявлением по Шуменову

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила с заявление по ситуации с «обычным» чемпионом организации в первом тяжелом весе казахстанцем Бейбутом Шуменовом (18−2, 12 КО).

Наверх
Источник: AP 2019

В начале года WBA обязала Шуменову провести бой с «временным» чемпионом французом армянского происхождения Арсеном Гуламиряном (24−0, 16 КО). В середине февраля организация провела промоутерские торги, которые выиграл промутер Дон Кинг, представляющий интересы Шуменова.

Читайте также
«Временный» чемпион раскрыл детали организации боя с Шуменовым за титул WBA

Сам поединок был намечен на 11 мая. Среди вариантов для проведения поединка Шуменов — Гуламирян назывались Монако, Нур-Султан (Казахстан) и Нью-Йорк.

«Бейбут Шуменов завоевал вакантный титул 7 июля 2018 года, победив Хизни Алтункаю. 28 января 2019 года Чемпионский комитет объявил о проведении промоутерских торгов титульного боя Шуменов — Гуламирян. Don King Productions выиграла торги, и поединок был запланирован на 11 мая. 10 мая 2019 года Don King Productions проинформировала, что Шуменов ни по состоянию здоровья, ни физически не может защитить свой титул, и был не в состоянии тренироваться или заниматься боксом в течение нескольких месяцев. Настоящим Шуменов объявлен “чемпионом в отпуске”», — говорится в сообщении на сайте WBA.

Напомним, бой против Алтункая стал для Шуменова первым с мая 2016 года. В января 2018 года он возобновил карьеру, о завершении которой объявлял в июле 2017-го из-за травмы глаза.

31-летний Гуламирян с мая 2017 года сотрудничает с Абелем Санчесом, который последние девять лет тренировал казахстанского экс-чемпиона в среднем весе Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО). На прошлой неделе GGG объявил о расставании с Санчесом.

"Не зря DAZN подписал контракт с ним". Сапиев оценил шансы Головкина вернуть титулы
Россия продолжает побеждать, определены 6 четвертьфиналистов ЧМХ
«Адски крутая команда»: как Россия обыграла Швейцарию
«Барселона» завершила сезон с рекордным отрывом от «Реала»
Кокорин и Мамаев надеются выйти на свободу после апелляции
3 очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» разгромить «Сан-Хосе» в КС
Трагедия коней на переправе: что ждет ЦСКА
Георгиев играет шикарно на ЧМ, но номер один — Василевский
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь