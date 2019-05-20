Сборная России по боксу в июне встретится с Казахстаном и Туркменистаном

«Мы определили два состава команды, которые ведут подготовку к Европейским играм, — сказал в телефонном разговоре Кравцов. — Сборная России сейчас находится на тренировочном сборе в Приэльбрусье, а второй сбор начнется 1 июня в Подмосковье. Лидеры, кто не будет боксировать в Минске, примут участие в матчевых встречах, которые пройдут 16—17 июня в Грозном со сборными Казахстана и Туркменистана. В соревновании также выступит сборная Российского студенческого спортивного союза. Это будет боевая практика, мы будем боксировать во всех 10 весовых категориях».