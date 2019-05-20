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12:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России по боксу в июне встретится с Казахстаном и Туркменистаном

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Олег Богатов. Российские боксеры в середине июня в Грозном проведут матчевые встречи со сборными Казахстана и Туркменистана, в соревнованиях также примут участие спортсмены Российского студенческого спортивного союза, сообщил РИА Новости главный тренер мужской национальной команды Эдуард Кравцов.

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Источник: РИА "Новости"

Главный старт нынешнего сезона — чемпионат мира, который пройдет в Екатеринбурге 7—21 сентября.

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В Минске 21—30 июня состоятся Европейские игры.

«Мы определили два состава команды, которые ведут подготовку к Европейским играм, — сказал в телефонном разговоре Кравцов. — Сборная России сейчас находится на тренировочном сборе в Приэльбрусье, а второй сбор начнется 1 июня в Подмосковье. Лидеры, кто не будет боксировать в Минске, примут участие в матчевых встречах, которые пройдут 16—17 июня в Грозном со сборными Казахстана и Туркменистана. В соревновании также выступит сборная Российского студенческого спортивного союза. Это будет боевая практика, мы будем боксировать во всех 10 весовых категориях».

«Кроме того, планируется, что в июне на совместный тренировочный сбор к нам на базу “Озеро “Круглое”” приедет сборная Сербии», — добавил собеседник агентства.

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