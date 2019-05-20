Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Франция
Великобритания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Швеция
Латвия
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
Анжи
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Канада
Дания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Австрия
Италия
Футбол. Зарубежный
21:30
Лацио
Болонья
Все события
Фоторепортажи
8Невероятный камбэк ЦСКА в Евролиге
14Россия с трудом обыграла Латвию на чемпионате мира
13:10 (мск), источник: Vesti.kz

Конкурент Головкина на бой в сентябре выдвинул условия «Канело»

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе американец Эррол Спенс-младший (25−0, 21 KO) высказался о потенциальном бое с обладателем титулов WBC, WBA (Super) и IBF в средней категории мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО).

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Ранее сообщалось, что команда «Канело» предложила Спенсу 20 миллионов долларов за бой, но тот ответил отказом.

Читайте также
Американец Спенс защитил титул чемпиона мира IBF, победив Майки Гарсию

Промоутер мексиканца также заявлял, что они готовы начать переговоры по поединку в сентябре, несмотря на разговоры о том, что в этом месяце может состояться третий бой между «Канело» и казахстанским экс-чемпионом Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО).

«Для организации боя с Альваресом можно вести переговоры. Я не собираюсь принимать никаких первых предложений. Обратитесь к Элу Хэймону и давайте сделаем этот поединок», — заявил Спенс-младший, слова которого приводит Boxingnews24.com.

4 мая в Лас-Вегасе на арене T-Mobile «Канело» победил единогласным решением судей американца Дэниэла Джейкобса (35−3, 29 КО), отобрав у того пояс IBF. За этим поединком с трибуны наблюдал Головкин, который назвал его скучным спаррингом.

Именно на этой арене Головкин и Альварес встречались дважды: в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл мексиканец. Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

"Не зря DAZN подписал контракт с ним". Сапиев оценил шансы Головкина вернуть титулы
Россия продолжает побеждать, определены 6 четвертьфиналистов ЧМХ
«Адски крутая команда»: как Россия обыграла Швейцарию
«Барселона» завершила сезон с рекордным отрывом от «Реала»
Кокорин и Мамаев надеются выйти на свободу после апелляции
3 очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» разгромить «Сан-Хосе» в КС
Трагедия коней на переправе: что ждет ЦСКА
Георгиев играет шикарно на ЧМ, но номер один — Василевский
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь