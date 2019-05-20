Конкурент Головкина на бой в сентябре выдвинул условия «Канело»

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Ранее сообщалось, что команда «Канело» предложила Спенсу 20 миллионов долларов за бой, но тот ответил отказом.

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Промоутер мексиканца также заявлял, что они готовы начать переговоры по поединку в сентябре, несмотря на разговоры о том, что в этом месяце может состояться третий бой между «Канело» и казахстанским экс-чемпионом Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО).

«Для организации боя с Альваресом можно вести переговоры. Я не собираюсь принимать никаких первых предложений. Обратитесь к Элу Хэймону и давайте сделаем этот поединок», — заявил Спенс-младший, слова которого приводит Boxingnews24.com.

4 мая в Лас-Вегасе на арене T-Mobile «Канело» победил единогласным решением судей американца Дэниэла Джейкобса (35−3, 29 КО), отобрав у того пояс IBF. За этим поединком с трибуны наблюдал Головкин, который назвал его скучным спаррингом.