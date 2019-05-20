Конкурент Головкина на бой в сентябре выдвинул условия «Канело»
Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе американец Эррол
Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе американец Эррол
Ранее сообщалось, что команда «Канело» предложила Спенсу 20 миллионов долларов за бой, но тот ответил отказом.
Промоутер мексиканца также заявлял, что они готовы начать переговоры по поединку в сентябре, несмотря на разговоры о том, что в этом месяце может состояться третий бой между «Канело» и казахстанским
«Для организации боя с Альваресом можно вести переговоры. Я не собираюсь принимать никаких первых предложений. Обратитесь к Элу Хэймону и давайте сделаем этот поединок», — заявил
4 мая в
Именно на этой арене Головкин и Альварес встречались дважды: в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл мексиканец. Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.