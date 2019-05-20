Чемпион мира WBC с 11 нокаутами выступит в Нур-Султане вместе с казахстанцами Тураровым и Коточиговым

32-летний француз марокканского происхождения выступает в легчайшем весе: Оубали выиграл вакантный титул в поединке с ровесником из США Роуши Уорреном (16−3, 4 КО). Добавим, что американец не в первый раз проигрывает титульный поединок — в феврале 2017 года Роуши уступил раздельным решением судей казахстанцу Жанату Жакиянову (27−2, 18 КО) и потерял сразу два мировых пояса (IBO и WBA Super).

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Что касается Оубали, то после победы над Уорреном в январе бой в Нур-Султане станет для него первым за полгода. Француз впервые в карьере будет защищать мировой пояс — ранее он побеждал только в боях за второстепенные титулы.

Ранее Нордин был финалистом индивидуального зачета дебютного сезона Всемирной серии бокса (WSB), но проиграл поединок за путевку на Олимпиаду-2012 казахстанцу Канату Абуталипову. Также Оубали является бронзовым призером ЧМ-2007 и первенства Европейского союза.