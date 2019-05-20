Чемпион мира WBC с 11 нокаутами выступит в Нур-Султане вместе с казахстанцами Тураровым и Коточиговым
Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Нордин Оубали (15−0, 11 КО) станет участником вечера бокса 6 июля в
Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Нордин Оубали (15−0, 11 КО) станет участником вечера бокса 6 июля в
32-летний француз марокканского происхождения выступает в легчайшем весе: Оубали выиграл вакантный титул в поединке с ровесником из США Роуши Уорреном (16−3, 4 КО). Добавим, что американец не в первый раз проигрывает титульный поединок — в феврале 2017 года Роуши уступил раздельным решением судей казахстанцу Жанату Жакиянову (27−2, 18 КО) и потерял сразу два мировых пояса (IBO и WBA Super).
Что касается Оубали, то после победы над Уорреном в январе бой в
Ранее Нордин был финалистом индивидуального зачета дебютного сезона Всемирной серии бокса (WSB), но проиграл поединок за путевку на Олимпиаду-2012 казахстанцу Канату Абуталипову. Также Оубали является бронзовым призером ЧМ-2007 и первенства Европейского союза.
Двумя другими известными участниками карда являются казахстанцы — 28-летний полусредневес Жанкош Тураров (22−0, 15 КО) и 25-летний легковес Виктор Коточигов (9−0, 4 КО). Боксеров ведет менеджерская компания MTK Global.