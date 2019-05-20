Главный тренер: Все спортсмены сборной Беларуси по боксу нацелены на медали Европейских игр

«Все спортсмены, которые попали в состав на II Европейские игры, прошли десятки международных турниров и учебно-тренировочных сборов, своими кулаками завоевали право участвовать в мультиспортивном форуме. Атлеты готовы и хотят показать свой максимальный уровень мастерства на домашнем ринге, — подчеркнул Валерий Корнилов. — Что касается медальных прогнозов, мы озвучиваем их в Министерстве спорта и туризма, но говорить — это одно. Все спортсмены нацелены на награды, и явных лидеров тут нет».

Исполнительный директор Белорусской федерации бокса Наталья Колесникова выразила надежду, что наши боксеры покажут на II Европейских играх свои лучшие результаты. По ее словам, отличное выступление белорусской команды будет способствовать большей популяризации бокса в республике.

Спортсмен национальной команды Николай Шах в свою очередь отметил, что в его жизни II Европейские игры — это очень ответственный и важный старт. «Буду стараться завоевать медаль, несмотря на высокую конкуренцию», — добавил он.