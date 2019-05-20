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14:11 (мск), источник: Vesti.kz

«Теперь держим курс на США». Джукембаев — о победе нокаутом над мексиканцем, рейтинге и планах

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (16−0, 13 КО) прокомментировал корреспонденту Vesti.kz свою победу над мексиканцем Луисом Хесусом Видалесом (13−6, 6 КО) и анонсировал переезд в США.

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Поединок состоялся 18 мая по времени Нур-Султана в канадском Монреале. Он был рассчитан на десять раундов, но в конце первого рефери принял решение остановить бой после нокдауна и присудить победу Джукембаеву.

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«Я всегда настраиваюсь проводить бои на всю дистанцию. Нокауты происходят по ходу боя. Я подходил к этому поединку с особым настроем. Соперник не слабый. В конце раунда я провел комбинацию по корпусу, и он открылся — в этот момент я ударил левой. Это была решающая атака. Судья посчитал нужным остановить бой, и это было правильным решением. Хотя если бы дали еще раунд, то нокаут был бы зрелищнее. Этой победой я доказал, что вхожу в элиту своего дивизиона. Я готов к большим боям с большими именами. Теперь держим курс в сторону США. Ждите больших новостей. Пользуясь случаем, выражаю благодарность всем моим болельщикам. Эту победу хочу посвятить всем ветеранам Великой Отечественной войны», — отметил Джукембаев.

Отметим, что после этой победы Джукембаев поднялся на шесть позиций и приблизился к ТОП-20 в рейтинге своего дивизиона.

Напомним, что в преддверии боя Джукембаев сообщил, что близок к подписанию контракта с промоутерской компанией Golden Boy, самым известным клиентом которой является чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBF мексиканец Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО).

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