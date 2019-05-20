«Возвращение героя». Озвучены подробности вечера бокса с боем чемпиона мира в Нур-Султане
Стали известны подробности вечера профессионального бокса в
Стали известны подробности вечера профессионального бокса в
«Возвращение героя Его не было на ринге полтора года. Жанкош Тураров возвращается на ринг в вечере, где за мировой титул будет биться француз марокканского происхождения Нордин Оубали, — анонсировал событие руководитель MTK Казахстан Аскар Салыкбаев. — Билеты будут от 500 до 2000 тенге. В ближайшее время они поступят в продажу».
28-летний Тураров не выступал с сентября 2017 года, но считает, что готов к поединку в июле.
«Я полтора года не боксировал, но не оставлял тренировки. С 13 лет начинал заниматься спортом. Я готов. До 6 июля проведу рейтинговый поединок. Призываю прийти и поддержать нас», — поделился Тураров на брифинге в СЦК.
Главным событием спортивного события станет бой француза Нордина Оубали (15−0, 11 КО), который впервые будет защищать титул чемпиона мира по версии WBC в легчайшем весе.
«Было сложно выиграть титул, но я это сделал. Я боксировал в
Вечер бокса в