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14:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Возвращение героя». Озвучены подробности вечера бокса с боем чемпиона мира в Нур-Султане

Стали известны подробности вечера профессионального бокса в Нур-Султане, которое намечено на 6 июля, передает корреспондент Vesti.kz. Событие пройдет на «Барыс-Арене».

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«Возвращение героя Его не было на ринге полтора года. Жанкош Тураров возвращается на ринг в вечере, где за мировой титул будет биться француз марокканского происхождения Нордин Оубали, — анонсировал событие руководитель MTK Казахстан Аскар Салыкбаев. — Билеты будут от 500 до 2000 тенге. В ближайшее время они поступят в продажу».

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28-летний Тураров не выступал с сентября 2017 года, но считает, что готов к поединку в июле.

«Я полтора года не боксировал, но не оставлял тренировки. С 13 лет начинал заниматься спортом. Я готов. До 6 июля проведу рейтинговый поединок. Призываю прийти и поддержать нас», — поделился Тураров на брифинге в СЦК.

Главным событием спортивного события станет бой француза Нордина Оубали (15−0, 11 КО), который впервые будет защищать титул чемпиона мира по версии WBC в легчайшем весе.

«Было сложно выиграть титул, но я это сделал. Я боксировал в Лас-Вегасе, теперь хочу отлично выступить в Казахстане», — резюмировал Оубали.

Вечер бокса в Нур-Султане совместно с MTK Global организует американская промоутерская компания Top Rank, а транслировать его будет сервис ESPN+, у которого более двух миллионов подписчиков. Самые известные клиенты Top Rank — чемпионы мира Теренс Кроуфорд (35−0, 26 КО) из США и Василий Ломаченко (13−1, 10 КО) из Украины, а из казахстанцев под ее эгидой выступают Жанибек Алимханулы (6−0, 2 КО), Асхат Уалиханов (4−2, 2 КО) и Сагадат Рахманкулов (4−1, 2 КО).

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