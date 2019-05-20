«Этого не хватает Казахстану». Инвестор из ОАЭ — о проблеме профи-боксеров и поиске новых чемпионов

«Я приезжаю в Казахстан последние 16 лет. Любительский бокс у вас на высоком уровне, но мы должны фокусироваться на профи. И то, что мы привели такой вечер бокса в Казахстан с чемпионским боем — это начало чего-то великого. Мы хотим это сделать вместе с MTK Global, ESPN и Top Rank. В течение двух лет мы планируем проводить ежемесячные боксерские события. Может быть, они будут небольшие, но разных городах Казахстана. Это то, чего не хватает Казахстану. Многие бойцы смогут принять участие. Боксеры ведь уехали за рубеж и их плохо ведут. У них плохой менеджмент. А мы хотим, чтобы проходило здесь. Это только начало великого шага. Мы верим в будущее профессионального бокса Казахстана. Еще больше чемпионов выйдут из Казахстана», — рассказал Седдики.