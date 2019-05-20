«Этого не хватает Казахстану». Инвестор из ОАЭ — о проблеме профи-боксеров и поиске новых чемпионов
Бизнесмен из ОАЭ и инвестор казахстанского филиала MTK Global Ахмед Седдики рассказал на брифинге в СЦК о программе развития для местных
Бизнесмен из ОАЭ и инвестор казахстанского филиала MTK Global Ахмед Седдики рассказал на брифинге в СЦК о программе развития для местных
«Я приезжаю в Казахстан последние 16 лет. Любительский бокс у вас на высоком уровне, но мы должны фокусироваться на профи. И то, что мы привели такой вечер бокса в Казахстан с чемпионским боем — это начало
Глава подразделения профессионального развития MTK Global и бывший претендент на чемпионский пояс IBF Джейми Конлан подтвердил цели британской организации.
«Мы выступаем как партнеры. Болельщики видят, как растет профессиональный бокс в Казахстане. Мы можем помочь это все развивать, чтобы увеличить узнаваемость казахстанских спортсменов», — считает бывший
Напомним, на 6 июля в
Отметим, что MTK Global в 2018 году подписала первых казахстанских боксеров, а в 2019-м открыла филиал в стране и намерена найти новых супервезд. Контракты с этой компанией имеют Жанкош Турараров (22−0, 15 КО), Султан Заурбек (6−0, 4 КО), Абилхаир Шегалиев (5−0, 4 КО), Виктор Коточигов (9−0, 4 КО), Нуртас Ажбенов (5−0, 1 КО) и Али Балоев (8−0, 7 КО).