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15:27 (мск), источник: Vesti.kz

«Этого не хватает Казахстану». Инвестор из ОАЭ — о проблеме профи-боксеров и поиске новых чемпионов

Бизнесмен из ОАЭ и инвестор казахстанского филиала MTK Global Ахмед Седдики рассказал на брифинге в СЦК о программе развития для местных профи-боксеров, передает корреспондент Vesti.kz.

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«Я приезжаю в Казахстан последние 16 лет. Любительский бокс у вас на высоком уровне, но мы должны фокусироваться на профи. И то, что мы привели такой вечер бокса в Казахстан с чемпионским боем — это начало чего-то великого. Мы хотим это сделать вместе с MTK Global, ESPN и Top Rank. В течение двух лет мы планируем проводить ежемесячные боксерские события. Может быть, они будут небольшие, но разных городах Казахстана. Это то, чего не хватает Казахстану. Многие бойцы смогут принять участие. Боксеры ведь уехали за рубеж и их плохо ведут. У них плохой менеджмент. А мы хотим, чтобы проходило здесь. Это только начало великого шага. Мы верим в будущее профессионального бокса Казахстана. Еще больше чемпионов выйдут из Казахстана», — рассказал Седдики.

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Глава подразделения профессионального развития MTK Global и бывший претендент на чемпионский пояс IBF Джейми Конлан подтвердил цели британской организации.

«Мы выступаем как партнеры. Болельщики видят, как растет профессиональный бокс в Казахстане. Мы можем помочь это все развивать, чтобы увеличить узнаваемость казахстанских спортсменов», — считает бывший профи-боксер.

Напомним, на 6 июля в Нур-Султане пройдет большой вечер профессионального бокса с чемпионским поединком за пояс от WBC. Ранее организаторы события из менеджерской компании MTK Global рассказали подробности.

Отметим, что MTK Global в 2018 году подписала первых казахстанских боксеров, а в 2019-м открыла филиал в стране и намерена найти новых супервезд. Контракты с этой компанией имеют Жанкош Турараров (22−0, 15 КО), Султан Заурбек (6−0, 4 КО), Абилхаир Шегалиев (5−0, 4 КО), Виктор Коточигов (9−0, 4 КО), Нуртас Ажбенов (5−0, 1 КО) и Али Балоев (8−0, 7 КО).

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