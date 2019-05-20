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15:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Не зря DAZN подписал контракт с ним». Сапиев оценил шансы Головкина вернуть титулы

Олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев уверен, что экс-чемпиону мира в среднем весе казахстанцу Геннадию Головкину (38−1−1, 34 КО) по силам вернуть свои титулы. В интервью корреспонденту Vesti.kz он также сделал прогноз на бой GGG с канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО) высказался о трилогии с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО).

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Бой Головкина с Роллсом состоится 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Поединок пройдет в промежуточном весе до 164 фунтов и станет первым по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN.

— Слабых боксеров нет. У Роллса есть шанс, но Головкин его победит, — сказал Сапиев.

— Состоится ли бой Головкина и «Канело» осенью?

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— Я думаю, Головкин заинтересован в третьем бое, но команда «Канело» преследует какие-то политические моменты. Вероятно, что они тоже не против этого боя. Но здесь все непросто. Не важно, где он пройдет, но главное, чтобы политика не вмешивалась в это противостояние. Я считаю, что Головкин выиграл первый бой. Второй бой можно с натяжкой назвать ничьей, но вообще — и его Головкин выиграл.

— В состоянии ли Головкин вернуть свои пояса?

— Да, однозначно. Головкин — зрелый, готовый и опытный чемпион. Все понимают, что у него возраст. Ему 37 лет. Возраст его подходит, но ведь не зря с ним DAZN заключил контракт. Они видят выгоду от заключения контракта. По их мнению он принесет им прибыль, — отметил Сапиев.

Напомним, что последним поединком GGG стал матч-реванш против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО) в сентябре 2018 года, в котором казахстанец проиграл решением большинства судей и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, потерпев первое поражение в карьере.

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