«Не зря DAZN подписал контракт с ним». Сапиев оценил шансы Головкина вернуть титулы

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Бой Головкина с Роллсом состоится 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Поединок пройдет в промежуточном весе до 164 фунтов и станет первым по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN.

— Слабых боксеров нет. У Роллса есть шанс, но Головкин его победит, — сказал Сапиев.

— Состоится ли бой Головкина и «Канело» осенью?

— Я думаю, Головкин заинтересован в третьем бое, но команда «Канело» преследует какие-то политические моменты. Вероятно, что они тоже не против этого боя. Но здесь все непросто. Не важно, где он пройдет, но главное, чтобы политика не вмешивалась в это противостояние. Я считаю, что Головкин выиграл первый бой. Второй бой можно с натяжкой назвать ничьей, но вообще — и его Головкин выиграл.

— В состоянии ли Головкин вернуть свои пояса?

— Да, однозначно. Головкин — зрелый, готовый и опытный чемпион. Все понимают, что у него возраст. Ему 37 лет. Возраст его подходит, но ведь не зря с ним DAZN заключил контракт. Они видят выгоду от заключения контракта. По их мнению он принесет им прибыль, — отметил Сапиев.