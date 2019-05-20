«Не зря DAZN подписал контракт с ним». Сапиев оценил шансы Головкина вернуть титулы
Олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев уверен, что
Олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев уверен, что
Бой Головкина с Роллсом состоится 8 июня на арене Madison Square Garden в
— Слабых боксеров нет. У Роллса есть шанс, но Головкин его победит, — сказал Сапиев.
— Состоится ли бой Головкина и «Канело» осенью?
— Я думаю, Головкин заинтересован в третьем бое, но команда «Канело» преследует
— В состоянии ли Головкин вернуть свои пояса?
— Да, однозначно. Головкин — зрелый, готовый и опытный чемпион. Все понимают, что у него возраст. Ему 37 лет. Возраст его подходит, но ведь не зря с ним DAZN заключил контракт. Они видят выгоду от заключения контракта. По их мнению он принесет им прибыль, — отметил Сапиев.
Напомним, что последним поединком GGG стал