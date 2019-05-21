У Головкина возникли разногласия с новым тренером
Авторитетный американский журналист Стив Ким из ESPN поделился некоторыми подробностями из тренировочного лагеря
Авторитетный американский журналист Стив Ким из ESPN поделился некоторыми подробностями из тренировочного лагеря
В этой должности Бэнкс сменил Абеля Санчеса, с которым Головкин работал с 2010 года. Однако в апреле стороны объявили о прекращении сотрудничества.
Именно Бэнкс готовит GGG к возвращению на ринг — 8 июня на арене Madison Square Garden в
«В последнее время очень много общался с Бэнксом. Очень интересный и умный парень. Сразу видно, что он пришел работать с Головкиным на совесть, а не ради зарплаты. Он рассказал, что во время их первой
Под руководством Санчеса Головкин провел 22 боя, в которых одержал 20 побед, из них 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью. Последним поединком стал
«Грустно и позорно». Отказавшийся от услуг Санчеса британский супертяж раскрыл причину ухода Головкина.