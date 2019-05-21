Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
перерыв
Финляндия1
Германия1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
1-й период
Чехия1
Швейцария1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Словакия
Дания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Норвегия
Латвия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Канада
США
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Швеция
Россия
Все события
Фоторепортажи
21Сборная России обыграла швейцарцев
21«Краснодар» лишил «Спартак» и ЦСКА Лиги чемпионов
09:05 (мск), источник: Vesti.kz

У Головкина возникли разногласия с новым тренером

Авторитетный американский журналист Стив Ким из ESPN поделился некоторыми подробностями из тренировочного лагеря экс-чемпион мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО), который теперь занимается под руководством нового тренера Джонатана Бэнкса.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

В этой должности Бэнкс сменил Абеля Санчеса, с которым Головкин работал с 2010 года. Однако в апреле стороны объявили о прекращении сотрудничества.

Именно Бэнкс готовит GGG к возвращению на ринг — 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке в бою с канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО). Поединок пройдет в промежуточном весе — до 164 фунтов и станет для казахстанца первым по контракту со стриминговым сервисом DAZN.

«В последнее время очень много общался с Бэнксом. Очень интересный и умный парень. Сразу видно, что он пришел работать с Головкиным на совесть, а не ради зарплаты. Он рассказал, что во время их первой спарринг-сессии Головкин хотел шесть четырехминутных раундов с 30-секундным перерывом. Бэнкс же настоял на десяти раундах по три минуты с минутным отдыхом, как в настоящем бою. Головкин выполнил. Кстати, Бэнкс не верит в спарринги с дополнительными минутами в раунде, считая, что это создает тем, в котором бойцы действуют неестественно», — написал Ким в своем твиттере.

Во время загрузки произошла ошибка.

Под руководством Санчеса Головкин провел 22 боя, в которых одержал 20 побед, из них 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью. Последним поединком стал матч-реванш против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 34 КО), в котором казахстанец проиграл решением судей и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO, потерпев первое поражение в карьере.

«Грустно и позорно». Отказавшийся от услуг Санчеса британский супертяж раскрыл причину ухода Головкина.

Защитник сборной Казахстана вернется в свой бывший клуб после ухода из "Барыса"
Итальянцы и британцы остались в высшем дивизионе: итоги дня ЧМХ
Месси обошел Роналду по количеству голов на клубном уровне
Сборная Великобритании преподнесла самую громкую сенсацию ЧМ
Тотти вошел в Зал славы итальянского футбола
СМИ: Легенда «Челси» сменит Сарри на посту тренера
СМИ: «Атлетико» интересуется футболистом ЦСКА
Игроки «Арсенала» получат 10 млн фунтов в случае победы в ЛЕ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь