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09:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Дважды побил его». Абель Санчес после расставания с Головкиным назвал победителя в третьем бою с «Канело»

Бывший тренер экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) Абель Санчес поделился мнением о победителе в третьем поединке между казахстанским боксером и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО), владеющим титулами WBC, WBA (Super) и IBF в средней категории.

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Боксеры встречались дважды на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США): в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл мексиканец. Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

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В обоих поединках в углу Головкина был Санчес. В апреле этого года казахстанец объявил о прекращении сотрудничества с тренером, которое длилось с 2010 года.

«Геннадий уже дважды побил “Канело”, на мой взгляд. И нет причин, почему он не сможет сделать это и в третий раз. Хотелось бы надеяться, что он не станет драться с ним в Лас-Вегасе, если только ему не предложат настолько прибыльную сделку, от которой он не сможет отказаться. Похоже, что “Канело” имеет преимущество в Лас-Вегасе. Поэтому я надеюсь, что если они вновь встретятся, то бой пройдет где-то в другом месте, и GGG его побьет, как побил и в первых двух боях», — сказал Санчес в интервью K.O. Artist Sports.

Добавим, что в мае Головкин представил нового тренера. Им стал Джонатан Бэнкс, который и готовит казахстанца к возвращению на ринг — 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке в бою с канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО). Поединок пройдет в промежуточном весе — до 164 фунтов и станет для казахстанца первым по контракту со стриминговым сервисом DAZN.

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