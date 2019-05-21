«Дважды побил его». Абель Санчес после расставания с Головкиным назвал победителя в третьем бою с «Канело»

Боксеры встречались дважды на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США): в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл мексиканец. Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

«Геннадий уже дважды побил “Канело”, на мой взгляд. И нет причин, почему он не сможет сделать это и в третий раз. Хотелось бы надеяться, что он не станет драться с ним в Лас-Вегасе, если только ему не предложат настолько прибыльную сделку, от которой он не сможет отказаться. Похоже, что “Канело” имеет преимущество в Лас-Вегасе. Поэтому я надеюсь, что если они вновь встретятся, то бой пройдет где-то в другом месте, и GGG его побьет, как побил и в первых двух боях», — сказал Санчес в интервью K.O. Artist Sports.