Рой Джонс выступит на открытии Всемирного боксерского форума в Екатеринбурге

Источник: РИА "Новости"

«Выступление знаменитого боксера Роя Джонса в Екатеринбурге увидят впервые. Он исполнит знаменитые хип-хоп произведения. Кроме того, Рой Джонс — младший стал официальным лицом форума, а его промоутерская организация на турнире 16 июня в честь закрытия форума выставит свою спортсменку Юлию Куценко», — рассказали в оргкомитете.

Читайте также Менеджер Шариповой считает, что бой с Куценко станет самым сложным в ее карьере

Организаторы уточнили, что также на открытии форума выступят российские исполнители Тимати, Ханна и Сергей Бобунец.

«В рамках церемонии состоится вручения премии “Легенда бокса” в пяти номинациях: “Человек года”, “Боксер года”, “Бой года”, “Легенда бокса” и “Промоушен года”. Победителей выберет почетное жюри, состоящее из признанных экспертов мирового бокса», — сообщили организаторы.