Стало известно время начала боя Головкин — Роллс в Казахстане

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Так, по информации The Sun, главный поединок вечера бокса начнется в 04:00 по британскому времени. По казахстанскому времени он стартует в 09:00 в воскресенье, 9 июня.

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Напомним, что бой Головкина с Роллсом состоится 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Для казахстанского боксера этот поединок станет первым из шести по трехлетнему контракту с DAZN. Также для GGG он станет первым в сотрудничестве с новым тренером Джонатаном Бэнксом.

В андеркарте этого вечера бокса выступит казахстанский проспект второго среднего веса Али Ахмедов (14−0, 10 КО), интересы которого с 2018 года представляет промоутерская компания GGG Promotions, принадлежащая Головкину. На днях у него сменился соперник на поединок 8 июня.

Ранее в эксклюзивном интервью Vesti.kz Геннадий Головкин сообщил, что 8 июня в андеркарте, помимо Ахмедова, должны выступить еще два казахстанца.

Для 37-летнего Головкина это будет 41-й поединок на профессиональном ринге. Из них казахстанец 38 выиграл (34 нокаутом), потерпел одно поражение и еще один поединок завершил вничью. Причем ничья и поражение были зафиксированы в боях с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.