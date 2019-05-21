Стало известно время начала боя Головкин — Роллс в Казахстане
Стало известно время начала боя между казахстанским боксером Геннадием Головкиным и канадцем Стивом Роллс, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Стало известно время начала боя между казахстанским боксером Геннадием Головкиным и канадцем Стивом Роллс, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так, по информации The Sun, главный поединок вечера бокса начнется в 04:00 по британскому времени. По казахстанскому времени он стартует в 09:00 в воскресенье, 9 июня.
Напомним, что бой Головкина с Роллсом состоится 8 июня на арене Madison Square Garden в
В андеркарте этого вечера бокса выступит казахстанский проспект второго среднего веса Али Ахмедов (14−0, 10 КО), интересы которого с 2018 года представляет промоутерская компания GGG Promotions, принадлежащая Головкину. На днях у него сменился соперник на поединок 8 июня.
Ранее в эксклюзивном интервью Vesti.kz Геннадий Головкин сообщил, что 8 июня в андеркарте, помимо Ахмедова, должны выступить еще два казахстанца.
Для 37-летнего Головкина это будет 41-й поединок на профессиональном ринге. Из них казахстанец 38 выиграл (34 нокаутом), потерпел одно поражение и еще один поединок завершил вничью. Причем ничья и поражение были зафиксированы в боях с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.
Для 35-летнего Роллса это будет 20-й бой в карьере. Во всех своих предыдущих 19 поединках он одержал победы, а десять из них завершил досрочно.