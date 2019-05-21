Боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун

Сам поединок прошел 10 мая в одном из отелей Голливуда. Американцы Джерхед Фендерсон и Иросвани Дювергель в одном из эпизодом ударили друг друга и потеряли равновесие. Дювергель упал на канаты и вскоре поднялся, Фендерсон же пролежал на полу дольше соперника. Он поднялся только после того, как рефери поединка начал отcчет.