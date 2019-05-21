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11:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун

В сети появилось видео, где два боксера одновременно отправили друг друга в нокдаун. Ролик опубликован в YouTube-канале House of Highlights.

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Сам поединок прошел 10 мая в одном из отелей Голливуда. Американцы Джерхед Фендерсон и Иросвани Дювергель в одном из эпизодом ударили друг друга и потеряли равновесие. Дювергель упал на канаты и вскоре поднялся, Фендерсон же пролежал на полу дольше соперника. Он поднялся только после того, как рефери поединка начал отcчет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бой закончился победой Фендерсона единогласным решением судей.

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