Боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун
В сети появилось видео, где два боксера одновременно отправили друг друга в нокдаун. Ролик опубликован в
В сети появилось видео, где два боксера одновременно отправили друг друга в нокдаун. Ролик опубликован в
Сам поединок прошел 10 мая в одном из отелей Голливуда. Американцы Джерхед Фендерсон и Иросвани Дювергель в одном из эпизодом ударили друг друга и потеряли равновесие. Дювергель упал на канаты и вскоре поднялся, Фендерсон же пролежал на полу дольше соперника. Он поднялся только после того, как рефери поединка начал отcчет.
Бой закончился победой Фендерсона единогласным решением судей.